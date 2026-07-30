Arkema: la "bonne dynamique" en Asie tire les bénéfices au 2e trimestre, "difficultés persistantes en Europe"

Le chimiste français Arkema a expliqué jeudi avoir rencontré des "difficultés persistantes" en Europe au deuxième trimestre, notamment en France et en Allemagne, mais connu une "bonne dynamique en Asie", lui permettant de voir son bénéfice net progresser de 39%.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Sur le premier semestre, le bénéfice net a toutefois reculé de 3,6% à 92,9 millions d'euros. "Au second semestre, nous resterons vigilants vis-à-vis de la situation au Moyen-Orient, qui ne s'est pas encore stabilisée", a expliqué le PDG Thierry Le Hénaff dans un communiqué.

Parmi les priorités du groupe, il a cité une "discipline stricte sur les coûts", l'"excellence opérationnelle" et "la montée en puissance de nos projets majeurs", notamment les activités dans les adhésifs et les acryliques.

Arkema a réalisé 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, en recul de 3,5%. Il confirme pour 2026 l'ambition d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda), indicateur de rentabilité, "légèrement supérieur à l'an dernier à taux de change constants".

Sur la première moitié de l'année, son Ebitda recule de 2,7% à 673,5 millions d'euros, toutefois supérieur aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg.

L'entreprise a navigué "dans un environnement exigeant, impacté par la crise au Moyen-Orient, la hausse des prix des matières premières et les perturbations généralisées des chaînes d'approvisionnement", a déclaré M. Le Hénaff dans son communiqué.

L'entreprise a procédé à "des ajustements rapides de prix pour compenser l'inflation du coût des intrants".

Au 2e trimestre, la performance "a été contrastée" selon les régions, avec "des difficultés persistantes en Europe, particulièrement en France et en Allemagne, une légère amélioration en Amérique du Nord et une bonne dynamique en Asie, notamment en Asie du Sud-Est et en Inde."

A fin 2025, l'entreprise employait 20.700 personnes sur 154 sites industriels dans 55 pays, pour un chiffre d'affaires de 9,1 milliards d'euros. Son activité est réalisée à environ un tiers en Amérique du nord, un tiers en Europe, un tiers en Asie, mais son empreinte industrielle est plus élevée sur son continent d'origine.

Arkema réalise des adhésifs, des "matériaux avancés" et des solutions de revêtements, aussi bien à destination de clients industriels que du grand public, avec notamment sa marque de bricolage Bostik. Issue d'une scission avec TotalEnergies en 2006, l'entreprise a célébré cette année ses 20 ans d'existence.