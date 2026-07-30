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Les Bourses européennes ouvrent prudemment après une série de résultats d'entreprises
information fournie par AFP 30/07/2026 à 09:13
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment jeudi, digérant une flopée de résultats d'entreprises sur toutes les places du continent.

Dans les premiers échanges, vers 7H10 GMT, Paris prenait 0,53% tandis que Francfort cédait 0,33%, Milan 0,16% et Londres 0,21%.

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