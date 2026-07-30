Les Bourses européennes ouvrent prudemment après une série de résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment jeudi, digérant une flopée de résultats d'entreprises sur toutes les places du continent.
Dans les premiers échanges, vers 7H10 GMT, Paris prenait 0,53% tandis que Francfort cédait 0,33%, Milan 0,16% et Londres 0,21%.
Euronext CAC40
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