Les Bourses européennes ouvrent prudemment après une série de résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment jeudi, digérant une flopée de résultats d'entreprises sur toutes les places du continent.

Dans les premiers échanges, vers 7H10 GMT, Paris prenait 0,53% tandis que Francfort cédait 0,33%, Milan 0,16% et Londres 0,21%.

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