"Mon objectif est de devenir président de la République", dit Bernard Cazeneuve

L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve à Montrouge (Hauts-de-Seine), le 22 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve continue de se préparer à une candidature à l'élection présidentielle, affirmant que son "objectif est de devenir président de la République" si le projet politique qu'il a commencé à dresser "rencontre les circonstances".

"Mon objectif, c’est de devenir président de la République pour porter les idées auxquelles je crois. J’ai tendance à penser que nul ne sera mieux placé que moi pour cela", assure-t-il dans un entretien à Marianne, publié mercredi soir.

Il y a 15 jours, il avait déjà publié une longue lettre aux Français dans laquelle il dressait une ébauche programmatique.

"L’ensemble des démarches accomplies depuis plusieurs mois sont destinées à préfigurer une candidature, si toutefois le projet rencontre les circonstances" ajoute-t-il dans Marianne, assurant que sa "rencontre avec le peuple a déjà eu lieu" car il "sillonne" le pays depuis 2017.

Bernard Cazeneuve, 63 ans, a conscience que plusieurs prétendants pour 2027 - déclarés ou pressentis - occupent le même espace social-démocrate comme l'ex-président François Hollande dont il fut le Premier ministre de décembre 2016 à mai 2017 ou encore l'eurodéputé Place publique Raphaël Glucksmann.

"Si des personnes qui ont des idées proches des miennes sont en situation de le faire (se présenter à la présidentielle, ndlr), je ne vois pas pourquoi je les en empêcherais. Eux, feront-ils la même chose ?", s'interroge-t-il.

Pas question de participer à une primaire pour départager les appétences.

"Je suis très favorable à une primaire qui irait de Mélenchon à Le Pen, en incluant tous les autres. Ça s'appelle l’élection présidentielle", ironise-t-il, souhaitant "rassembler ceux qui veulent échapper à la confrontation des deux blocs dégagistes", La France insoumise et l'extrême droite.

Il rappelle le contenu de sa lettre aux Français, datée du 15 juillet : 86 pages de propositions pour refonder les services publics, garantir les souverainetés françaises, établir une règle d’or sociale...

L’ancien Premier ministre met aussi l’accent sur les déficits. En 2017, le déficit public "était à 3 %, puis à 2,75 % après la loi de finances rectificative du premier gouvernement d’Edouard Philippe. "Tout s’est dégradé ensuite", souligne-t-il.

Bernard Cazeneuve a créé en 2022 son mouvement, La Convention, après avoir quitté le PS pour marquer son opposition à l'alliance de gauche avec La France insoumise.