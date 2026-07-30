Veolia: Ebitda en hausse de 5% au S1, objectifs rehaussés

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège social de l'entreprise, à Aubervilliers, près de Paris

Veolia ‌a rehaussé jeudi sa prévision ​annuelle de croissance du résultat net courant part du groupe ​à 8% à change constant, afin de ​prendre en compte ⁠son acquisition de Clean ‌Earth et après avoir fait état d'un Ebitda semestriel ​de ‌3,55 milliards d'euros, en hausse ⁠de 5% sur un an.

"Les vagues de chaleur exceptionnelles, la ⁠multiplication des ‌épisodes de sécheresse et ⁠l'accélération des besoins des ‌industries de l’IA confirment ⁠la pertinence des solutions du ⁠Groupe et ‌renforcent les moteurs structurels de ​sa croissance", ‌a déclaré la directrice générale Estelle Brachlianoff dans ​un communiqué.

Veolia a par ailleurs maintenu ses ⁠autres objectifs, dont sa prévision d'une croissance organique de l’Ebitda de 5% à 6% en 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)