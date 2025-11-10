 Aller au contenu principal
Venture Global signe un contrat d'approvisionnement en GNL de 20 ans avec l'entreprise espagnole Naturgy
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N a déclaré lundi avoir signé un accord de vente et d'achat de 20 ans avec l'espagnol Naturgy NTGY.MC pour fournir 1 million de tonnes métriques par an de gaz naturel liquéfié à partir de 2030.

Le producteur de GNL basé aux États-Unis a déclaré qu'il s'agirait du premier contrat à long terme de l'Espagne pour le GNL américain depuis le premier contrat de Venture Global en 2018. Venture Global a déclaré avoir fourni à l'Espagne 35 cargaisons à ce jour à partir de ses installations de Calcasieu Pass et de Plaquemines.

La société a ajouté qu'elle a obtenu 5,75 MTPA de contrats à long terme jusqu'à présent pour une livraison en 2025.

"La signature de cet accord, ainsi que la forte dynamique commerciale que nous avons atteinte au cours des six derniers mois, reflètent la confiance continue des clients dans notre entreprise et la forte demande de GNL dans le monde", a déclaré Mike Sabel, directeur général de Venture Global.

Cette annonce fait suite à l'accord récemment conclu par Venture Global avec la Grèce , en vertu duquel la Grèce importera 700 millions de mètres cubes de GNL américain par an à partir de 2030. Cet accord de 20 ans a été conclu quelques semaines seulement après que l'Union européenne a approuvé l'interdiction du GNL russe à partir de 2027, en raison de la guerre en Ukraine.

Venture Global a affiché un bénéfice au troisième trimestre lundi, contre une perte l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production de son usine de gaz naturel liquéfié de Plaquemines, en Louisiane, et à une forte demande de GNL.

