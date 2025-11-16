 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Chili élit son président sur fond d'insécurité et de poussée de l'extrême droite
information fournie par AFP 16/11/2025 à 12:27

Une femme entre dans le centre de vote au stade national Julio Martínez Prádanos à Santiago, le 15 novembre 2025. ( AFP / MARVIN RECINOS )

Une femme entre dans le centre de vote au stade national Julio Martínez Prádanos à Santiago, le 15 novembre 2025. ( AFP / MARVIN RECINOS )

Les Chiliens votent dimanche pour élire leur président, au terme d'une campagne centrée sur le crime organisé et les promesses d'expulsions de migrants sans-papiers de l'extrême droite, qui ont mis la gauche sur la défensive.

Pour la première fois depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990, la droite radicale pourrait revenir au pouvoir.

Les Chiliens ont commencé à voter dans la matinée, a constaté l'AFP. Les premiers résultats devraient être connus environ deux heures après la fermeture des bureaux de vote, prévue à 16H00 (19H00 GMT).

La communiste Jeannette Jara, candidate de la coalition de centre gauche au pouvoir, arrive en tête des sondages, devant son rival d'extrême droite José Antonio Kast.

Mais lors d'un probable second tour, elle est donnée battue par un candidat de droite ou d'extrême droite, du fait du report des voix.

L'extrême droite est aussi représentée par Johannes Kaiser, du Parti national libertarien, souvent présenté comme la version chilienne du président argentin Javier Milei et en progression dans les sondages.

Des personnes installent des panneaux dans les bureaux de vote du centre électoral du stade national Julio Martínez Prádanos, à Santiago, le 15 novembre 2025 ( AFP / MARVIN RECINOS )

Des personnes installent des panneaux dans les bureaux de vote du centre électoral du stade national Julio Martínez Prádanos, à Santiago, le 15 novembre 2025 ( AFP / MARVIN RECINOS )

Bien que le pays, riche en cuivre et en lithium, reste l'un des plus sûrs du continent, la criminalité y a sensiblement augmenté.

Le taux d'homicides a bondi de 2,5 à 6 pour 100.000 habitants en une décennie et les enlèvements ont atteint 868 cas l'an dernier, en hausse de 76% par rapport à 2021, selon les autorités.

"L'insécurité est totale. Ce qu'on a vu dernièrement, on ne l'avait jamais vu auparavant. On a besoin de quelqu'un qui impose de la fermeté", confie à l'AFP Jacqueline Ruz, une habitante de Santiago de 56 ans.

Cette violence inédite a éclipsé les aspirations de changement qui avaient porté au pouvoir en 2022 le président de gauche Gabriel Boric et sa promesse, finalement avortée, d'une nouvelle Constitution pour remplacer celle héritée de Pinochet.

L'inquiétude de la population tient notamment à l'arrivée de formes de criminalité organisée "jusque-là inconnues dans le pays, comme les assassinats commandités", note Gonzalo Müller, directeur du Centre d'études politiques du Chili.

Parallèlement, le pays a vu affluer les migrants, dont le nombre a doublé en sept ans pour atteindre 8,8% de la population. Une majorité de Chiliens associe la montée de la criminalité à l'immigration irrégulière.

- Possible surprise -

La campagne a ainsi été dominée par les discours sécuritaires, auxquels Jeannette Jara elle-même s'est ralliée.

Âgée de 51 ans et membre du Parti communiste depuis l'adolescence, l'ancienne ministre du Travail a assuré n'avoir "aucun complexe en matière de sécurité".

Elle défend un contrôle migratoire renforcé, tout en promettant aux Chiliens "la sécurité d'arriver à boucler les fins de mois", dans un contexte de hausse du coût de la vie.

Son principal rival, José Antonio Kast, 59 ans, fils d'un ancien soldat ayant servi dans l'armée d'Hitler et émigré au Chili après la Seconde guerre mondiale, brigue pour la troisième fois la présidence.

Il a fait des 337.000 étrangers en situation irrégulière dans le pays, en majorité des Vénézuéliens, le coeur de son discours, exploitant un climat d'inquiétude lié à l'arrivée de groupes criminels étrangers comme le Tren de Aragua, impliqué dans des enlèvements et des extorsions.

Un soldat marche dans le centre de vote du Centro Cultural Estación Mapocho à Santiago, le 14 novembre 2025. ( AFP / Marvin RECINOS )

Un soldat marche dans le centre de vote du Centro Cultural Estación Mapocho à Santiago, le 14 novembre 2025. ( AFP / Marvin RECINOS )

L'ultraconservateur promet des expulsions massives, la construction d'un mur à la frontière, une hausse de la puissance de feu de la police et le déploiement de l'armée dans les zones critiques.

En progression dans les sondages et désormais en troisième position, Johannes Kaiser, 49 ans, pourrait créer la surprise et se hisser au second tour prévu le 14 décembre.

Egalement d'origine allemande, il tient le discours le plus radical des huit candidats contre les migrants en situation irrégulière, promettant de les expulser, mais également d'envoyer ceux ayant un casier judiciaire dans la mégaprison construite par le président Nayib Bukele au Salvador.

Ces positions ont fragilisé la candidate de la droite traditionnelle Evelyn Matthei, dont un clip de trap (courant musical issu du hip hop) diffusé en fin de campagne et largement moqué n'a pas réussi à inverser la tendance.

Le scrutin est considéré comme un indicateur clé pour la gauche sud-américaine, battue récemment en Argentine et en Bolivie, et confrontée à des échéances électorales décisives en Colombie et au Brésil en 2026.

Le vote étant obligatoire (au risque d'une amende), une forte participation est attendue. Les quelque 15,6 millions d'électeurs sont également appelés à renouveler la Chambre des députés et la moitié du Sénat.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pape Léon XIV célèbre une messe pour le "Jubilé des pauvres" à la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 16 novembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Le pape a appelé les dirigeants mondiaux à tendre la main aux pauvres
    information fournie par AFP 16.11.2025 12:42 

    Le pape Léon XIV a dénoncé la pauvreté dimanche, exhortant les dirigeants mondiaux et les catholiques à tendre la main aux personnes marginalisées à l'occasion d'un "Jubilé des pauvres". Le pape américain a fait de la justice sociale un thème central de son pontificat, ... Lire la suite

  • Le stand de Samsung Electronics lors d'un salon au centre de congrès et d'exposition COEX de Séoul, le 22 octobre 2025 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung va investir 310 milliards de dollars pour stimuler l'expansion de l'IA
    information fournie par AFP 16.11.2025 12:22 

    Le conglomérat sud-coréen Samsung a dévoilé dimanche un plan d'investissement de 310 milliards de dollars (267 milliards d'euros) sur cinq ans, visant à répondre à la demande croissante alimentée par l'essor mondial de l'intelligence artificielle (IA). Dans le ... Lire la suite

  • Manuel Valls arrive à la cérémonie d'hommage aux victimes du 13-Novembre au Bataclan, le 13 novembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Le second quinquennat Macron est "un naufrage", selon Valls
    information fournie par AFP 16.11.2025 11:47 

    Le second quinquennat d'Emmanuel Macron est un "naufrage", a fustigé dimanche l'ex-Premier ministre Manuel Valls, qui s'inquiète d'une "crise de régime" et a répété sa "colère" après son départ du ministère des Outre-mer lors du dernier remaniement. "Ce deuxième ... Lire la suite

  • Une photo de Camilo Castro sur une pancarte, lors d'un rassemblement d'Amnesty International et sa famille pour protester contre sa détention au Venezuela, à Toulouse, le 20 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Le Français Camilo Castro, détenu au Venezuela, de retour vers la France
    information fournie par AFP 16.11.2025 11:39 

    Après les sorties de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris en Iran et la grâce de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie, un Français détenu au Venezuela depuis fin juin, Camilo Castro, a été libéré et est en vol vers Paris, ont annoncé dimanche matin les autorités ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank