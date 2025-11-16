Le pape a appelé les dirigeants mondiaux à tendre la main aux pauvres

Le pape Léon XIV célèbre une messe pour le "Jubilé des pauvres" à la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 16 novembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV a dénoncé la pauvreté dimanche, exhortant les dirigeants mondiaux et les catholiques à tendre la main aux personnes marginalisées à l'occasion d'un "Jubilé des pauvres".

Le pape américain a fait de la justice sociale un thème central de son pontificat, qui en est à son sixième mois depuis sa nomination à la tête des catholiques du monde en mai, après le décès du pape François.

Lors d’une messe à la basilique Saint-Pierre, Léon a déclaré que l’Eglise était "encore marquée par des pauvretés anciennes et nouvelles", mais qu’elle espérait être "mère des pauvres, un lieu d’accueil et de justice".

Ce dimanche se tenait un "Jubilé des pauvres", l’un des nombreux événements de ce type organisé pendant l’année sainte, qui attire des pèlerins du monde entier. Il coïncidait avec la Journée mondiale des pauvres, une célébration annuelle instaurée par François en 2017.

Après la messe, le pape Léon devait participer à un déjeuner au Vatican avec un groupe de sans-abri, de réfugiés et de personnes handicapées, tandis que d’autres événements communautaires destinés à aider les pauvres étaient prévus à travers Rome.

"J’exhorte donc les chefs d’Etat et les responsables des nations à écouter le cri des plus pauvres", a déclaré Léon lors de son allocution.

"Il ne peut y avoir de paix sans justice, et les pauvres nous le rappellent de multiples façons, par leurs migrations comme par leur cri, souvent étouffé par le mythe d'un bien-être et d'un progrès qui ne tiennent pas compte de chacun et oublient même nombre de créatures en les abandonnant à leur sort", a-t-il ajouté.

Au-delà de la pauvreté matérielle, le pape a évoqué de "nombreuses situations morales et spirituelles", qui entraînent la solitude. Il a exhorté les croyants à être "attentifs à l’autre (...) en devenant témoins de la tendresse de Dieu".