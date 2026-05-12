Venture Global revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel de base grâce à l'augmentation des redevances de liquéfaction et des ventes de GNL

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La société américaine Venture Global

VG.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, misant sur une hausse des frais de liquéfaction et des volumes de vente de GNL , ce qui a fait grimper son action de 8,4 % en pré-ouverture.

Les volumes d'exportation de ce combustible ultra-froid depuis les États-Unis ont fortement augmenté après que le conflit au Moyen-Orient a perturbé les marchés de l'énergie, privant le monde de près de 20 % de son approvisionnement en GNL et obligeant les acheteurs à rechercher des voies d'approvisionnement alternatives.

Venture Global a exporté 130 cargaisons et vendu 481 000 milliards de BTU (TBtu) de GNL au cours du premier trimestre, contre 63 cargaisons et 228,3 TBtu un an plus tôt.

En 2026, elle prévoit d'exporter 147 à 154 cargaisons depuis le projet Calcasieu en Louisiane et 347 à 369 cargaisons depuis le projet Plaquemines.

La société a également signé de nouveaux contrats d'approvisionnement en GNL avec TotalEnergies TTEF.PA et la société de négoce Vitol, pour un volume de ventes combiné d'un peu plus d'un million de tonnes par an (mtpa) au cours des cinq prochaines années.

Venture Global table désormais sur une fourchette de frais de liquéfaction fixes comprise entre 9,50 et 10,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu) pour ses cargaisons de GNL invendues restantes en 2026, contre 5 à 6 dollars par MMBtul'année dernière.

Les frais de liquéfaction constituent un élément clé des bénéfices des usines de GNL américaines; ils sont généralement fixés dans le cadre de contrats à long terme, avec la possibilité d'ajuster les prix en fonction des conditions du marché mondial du GNL.

Le résultat net trimestriel a augmenté de 23,2 % pour atteindre 488 millions de dollars, grâce à la hausse des volumes de vente de GNL du projet Plaquemines en Louisiane.

La société prévoit désormais un bénéfice de base ajusté pour 2026 compris entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 5,20 à 5,80 milliards de dollars.

Fin mars, Venture Global et la société italienne Edison

EDNn.MI ont conclu un accord pour régler un arbitrage de longue date concernant des allégations selon lesquelles l'exportateur américain de GNL n'aurait pas livré les cargaisons prévues par contrat.

Edison et plusieurs autres sociétés avaient accusé Venture Global d'avoir vendu du GNL sur le marché spot à des prix plus élevés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au lieu de fournir les volumes contractuels issus de la production initiale de l'usine de Calcasieu Pass en Louisiane.

Shell SHEL.L et Repsol REP.MC ont perdu leur procès, tandis que BP BP.L a obtenu gain de cause l'année dernière.