SES dépasse les attentes au T1 avec l'aviation, le titre grimpe

Illustration du logo SES et du modèle de satellite

L'action de de l'opérateur de satellites ‌SES grimpe mardi après la publication de résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, ​soutenus par une forte performance dans la connectivité aérienne et les infrastructures européennes.

Le groupe basé au Luxembourg cherche à tirer parti de l'essor de la demande satellitaire mondiale et ​notamment des efforts de l'Union européenne visant à développer des infrastructures spatiales souveraines.

Grâce au déploiement de sa constellation ​de nouvelle génération, SES est "bien placé pour ⁠tirer parti de cette opportunité de croissance", a déclaré la directrice financière Lisa ‌Pataki, citant la demande pour les services de communication sécurisés, notamment avec la guerre au Moyen-Orient.

Le directeur général Adel Al-Saleh a souligné dans ​un communiqué que les "performances solides" ‌de l'activité "Gouvernement" au premier trimestre étaient liées à l'implication de ⁠SES dans le projet européen IRIS².

SES et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) ont aussi prolongé jusqu'en 2030 l'accord de service du satellite EGNOS GEO-1.

A la ⁠Bourse de Paris, vers ‌10h00 GMT, l'action grimpait de 5,7% à 7,89 euros, à son ⁠plus haut depuis juillet 2022 et contre un recul de 0,53% de l'indice SBF ‌120 au même moment.

Le chiffre d'affaires pour janvier-mars est ressorti à ⁠847 millions d'euros, en hausse de 80,5% sur un an à ⁠taux de changes constants ‌et légèrement au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 829 millions dans un ​consensus compilé par SES. Le groupe a ‌signé et renouvelé des contrats et accords à hauteur de 306 millions d'euros sur la période.

Adel Al-Saleh a ​salué la performance des activités "Aviation", citant les accords signés par le SES avec Japan Airlines pour équiper plus de 40 avions long-courriers.

"Au cours de ce trimestre, ⁠notre activité 'Aviation' a tiré parti du fait que près de 600 appareils sont désormais équipés du système de connectivité en vol multi-orbites de SES, offrant ainsi un accès Internet rapide et fiable à des millions de passagers", a précisé le directeur général.

SES a par ailleurs maintenu ses objectifs financiers pour 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Leo ​Marchandon, édité par Augustin Turpin)