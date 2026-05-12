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La Norvège revoit à la hausse ses prévisions de recettes pétrolières et gazières 2026, à €67 mds
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:20

Plateformes de forage et navires ancrés à Skipavika

Plateformes de forage et navires ancrés à Skipavika

Le gouvernement norvégien a déclaré ‌mardi qu'il prévoyait désormais d'encaisser cette année 721,1 milliards de couronnes (67 milliards d'euros) de recettes ​issues de la production de pétrole et de gaz, contre 557,4 milliards initialement prévus, la guerre en Iran ayant fait bondir les prix de l'énergie.

La Norvège produit environ quatre ​millions de barils équivalent pétrole par jour, mais le gouvernement travailliste minoritaire a déclaré que les recettes exceptionnelles induites ​de la hausse des prix devraient être versées ⁠à son fonds souverain, déjà le plus important au monde avec 2.200 milliards ‌de dollars (1.874 milliards d'euros) d'actifs sous gestion.

Contrairement à d'autres pays européens, la Norvège affiche d'importants excédents budgétaires grâce à son fonds, mais elle ​doit néanmoins limiter ses dépenses ‌pour éviter d'attiser l'inflation intérieure en stimulant trop la demande et ⁠en faisant grimper les taux d'intérêt.

La semaine dernière, la banque centrale norvégienne a relevé son taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,25%, agissant plus tôt que ⁠ne l'avaient prévu les ‌analystes, afin de juguler l'inflation alimentée par une forte croissance des ⁠salaires et des coûts énergétiques élevés.

RÉVISION À LA BAISSE DES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES

Le gouvernement a ‌estimé que le prix du pétrole brut s'établirait en moyenne à 91 ⁠dollars le baril cette année, contre 67 dollars en octobre, et ⁠que le gaz naturel ‌coûterait 14,0 dollars par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu), contre 10,4 dollars par MMBtu.

Le ministère des ​Finances a par ailleurs revu à la ‌baisse ses prévisions de croissance économique hors secteur pétrolier, soit PIB non pétrolier, à 1,7% en 2026 contre 2,1% ​en octobre dernier, attribuant ces perspectives moins favorables aux répercussions de la guerre en Iran.

Le gouvernement, impopulaire selon les sondages, doit mener des négociations difficiles au Parlement ⁠pour obtenir une majorité en faveur du budget face aux partis d'opposition qui espèrent passer outre les priorités du Parti travailliste.

Les dépenses en espèces provenant du fonds sont désormais estimées à 579,0 milliards de couronnes cette année, contre 584,0 milliards prévus en décembre dernier, a indiqué le gouvernement dans son budget révisé.

(Rédigé par Terje Solsvik, version française Rihab Latrache, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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