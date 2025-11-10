Venture Global progresse grâce à son bénéfice du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de Venture Global VG.N en hausse de 6,4 % à 8,50 $ avant le marché ** La société affiche un bénéfice de au troisième trimestre, grâce à l'augmentation de la production de son usine de gaz naturel liquéfié de Plaquemines

** Bénéfice de 429 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 347 millions de dollars l'année dernière

** Le chiffre d'affaires s'élève à 3,33 milliards de dollars pour le trimestre, contre 926 millions de dollars l'année précédente ** À la dernière clôture, la VG a baissé de plus de 60 % depuis son entrée en bourse en janvier