Wall Street ouvre en légère hausse, tous les regards sur Nvidia

Vue de l'entrée de Wall Street de la Bourse de New York à New York

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après une journée difficile la veille, récupérant quelques gains avant le test crucial que constitueront les résultats de Nvidia à la clôture de la séance.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est presque inchangé à 46.093,39 points et le Standard & Poor's 500, plus large, grappille 0,06% à 6.621,29 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,14%, soit 30,22 points, à 22.463,07 points.

Les résultats trimestriels du géant américain des puces seront analysés à la lumière des récentes tensions dans le secteur technologique, qui suscitent les doutes des investisseurs quant à la monétisation et aux dépenses circulaires dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Au milieu d'une frénésie qui a débuté après le lancement du robot conversationnel ChatGPT il y a trois ans, Nvidia est désormais non seulement la valeur de référence du secteur de l'IA, mais aussi la première capitalisation boursière mondiale.

Les données de la société d'analyse Option Research & Technology Services (ORATS) montrent une variation implicite d'environ 7% pour le titre Nvidia dans les deux sens après la publication de ses résultats. En attendant, l'action du géant de l'IA avance de 1,36% dans les premiers échanges mercredi.

Avant Nvidia, les investisseurs prendront connaissance à 19h00 GMT du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), qui permettra d'en savoir un peu plus sur la teneur des débats relatifs à la décision de décembre sur les taux d'intérêt, sur laquelle les paris se sont réduits ces derniers jours.

Les investisseurs se positionnent également pour recevoir, jeudi, les données sur l'emploi du mois de septembre, retardées par le "shutdown" qui a pris fin la semaine dernière, et essentielles pour les décisions de politique monétaire de la banque centrale.

Également retardées par l'impasse budgétaire, les statistiques sur le commerce américain publiées mercredi montrent que le déficit commercial s'est réduit plus que prévu en août grâce à la baisse des importations.

Aux valeurs, Lowe's bondit de 3,7%, porté par un bénéfice meilleur que prévu au titre du troisième trimestre malgré un chiffre d'affaires sous les attentes.

(Rédigé par Diana Mandiá)