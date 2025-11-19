La Russie pilonne l'Ukraine, au moins 25 morts dans l'Ouest

Conséquences d'une attaque à la roquette russe à Ternopil

La Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins 25 personnes à Ternopil, dans l'ouest du pays, ont annoncé les autorités.

Quelques 80 personnes ont été blessées dans cette attaque qui a endommagé des infrastructures énergétiques et de transport et contraint à des coupures de courant dans plusieurs régions, sous des températures glaciales.

A Ternopil, les étages supérieurs d'une tour d'habitation ont été pulvérisés lors de l'attaque russe survenue aux premières heures du jour. Les opérations de secours se poursuivaient dans l'après-midi.

"Je suis allée travailler, j'ai entendu les explosions", raconte Oksana Kobel qui attend de retrouver son fils, resté dans l'appartement situé au neuvième étage, vivant.

"Je l'ai appelé et je lui ai dit : 'Bohdan, va te mettre à l'abri, habille-toi'. Il m'a répondu : 'Maman, je suis déjà levé, tout ira bien'".

Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a utilisé au total 476 drones et 48 missiles au cours de son attaque nocturne.

"Chaque attaque éhontée contre la vie quotidienne montre que la pression exercée sur la Russie est insuffisante. Des sanctions efficaces et une aide à l'Ukraine peuvent changer cela", a dit Volodimir Zelensky, appelant une nouvelle fois les alliés de Kyiv à lui fournir davantage de moyens de défense aérienne.

Le président ukrainien s'est rendu mercredi en Turquie dans le cadre d'une initiative visant à relancer les négociations de paix avec la Russie. Il doit y rencontrer jeudi des responsables de l'armée américaine.

Selon les autorités, des infrastructures énergétiques ont été prises pour cible dans sept régions de l'Ukraine et des restrictions ont été imposées sur la consommation d'électricité dans tout le pays.

La Pologne, frontalière de l'ouest de l'Ukraine, a temporairement fermé les aéroports de Rzeszow et de Lublin, dans le sud-est du pays, et a déployé des avions polonais et de pays alliés de l'Otan pour protéger son espace aérien.

(Andriy Perun à Lviv avec Anastasiia Malenko à Kyiv et Lidia Kelly à Melbourne ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)