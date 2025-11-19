Thales renouvelle son contrat avec l'aéroport international du Bahreïn
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 16:21
Aux termes de l'accord, Thales continuerait d'assurer la maintenance et le support des systèmes de sécurité de l'aéroport en garantissant le bon fonctionnement de plusieurs systèmes essentiels, comme les caméras de sécurité, le contrôle d'accès, les annonces au public et l'ensemble des intégrations techniques associées.
L'électronicien aura notamment pour mission de déployer des outils avancés et des solutions d'analyse vidéo afin d'identifier et de suivre les personnes présentant un risque, tout en coordonnant les dispositifs de sécurité numériques et physiques afin de limiter l'impact d'éventuels cyber-incidents sur les opérations aéroportuaires.
