 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 997,50
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales renouvelle son contrat avec l'aéroport international du Bahreïn
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 16:21

Thales a annoncé mercredi à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï que Bahrain Airport Company (BAC), l'exploitant de l'aéroport international du Bahreïn, allait renouveler son contrat de long terme avec le groupe d'aéronautique et de défense français.

Aux termes de l'accord, Thales continuerait d'assurer la maintenance et le support des systèmes de sécurité de l'aéroport en garantissant le bon fonctionnement de plusieurs systèmes essentiels, comme les caméras de sécurité, le contrôle d'accès, les annonces au public et l'ensemble des intégrations techniques associées.

L'électronicien aura notamment pour mission de déployer des outils avancés et des solutions d'analyse vidéo afin d'identifier et de suivre les personnes présentant un risque, tout en coordonnant les dispositifs de sécurité numériques et physiques afin de limiter l'impact d'éventuels cyber-incidents sur les opérations aéroportuaires.

Valeurs associées

THALES
234,6000 EUR Euronext Paris -1,76%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le directeur de l'IGPN, Stéphane Hardouin, le 17 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Le patron de l'IGPN veut renforcer le contrôle des cellules de déontologie
    information fournie par AFP 19.11.2025 16:19 

    Le directeur de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), Stéphane Hardouin, a dit mercredi vouloir renforcer le contrôle sur les cellules de déontologie locales pour prévenir les "conflits d'intérêts", tout en contestant les accusations d'impunité portées ... Lire la suite

  • Le gouvernement a promis de faire "un point d'étape" dans "quelques mois" de l'augmentation de la taxe foncière ( AFP / Philippe HUGUEN )
    Taxe foncière: tollé politique, le gouvernement promet un prochain "point d'étape"
    information fournie par AFP 19.11.2025 16:12 

    Critiqué de toutes parts, le gouvernement a promis mercredi de faire "un point d'étape" dans "quelques mois" de l'augmentation de la taxe foncière, une mesure technique annoncée mardi soir et qui devrait concerner 7,4 millions de logements en 2026. "On se réserve ... Lire la suite

  • Vue de l'entrée de Wall Street de la Bourse de New York à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, tous les regards sur Nvidia
    information fournie par Reuters 19.11.2025 16:00 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après une journée difficile la veille, récupérant quelques gains avant le test crucial que constitueront les résultats de Nvidia à la clôture de la séance. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Zelensky visite le mausolée d'Atatürk à Ankara
    Zelensky en Turquie pour relancer les négociations de paix
    information fournie par Reuters 19.11.2025 16:00 

    par Huseyin Hayatsever et Anastasiia Malenko Le président ukrainien Volodimir Zelensky a entamé mercredi des discussions avec son homologue turc en prélude à la réception jeudi à Kyiv de responsables de l'armée américaine dans le cadre d'une nouvelle initiative ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank