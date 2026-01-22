Venture Global gagne une procédure d'arbitrage engagée par l'entreprise espagnole Repsol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Venture Global a désormais remporté deux des trois procédures d'arbitrage engagées par de grandes entreprises du secteur de l'énergie

*

Le contrat de Repsol avec Venture Global porte sur 1 million de tonnes métriques par an pendant 20 ans

*

Les actions de Venture Global ont augmenté de plus de 17 % dans les échanges post-marché après l'annonce

(Mise à jour des mouvements d'actions dans les transactions post-marché dans le quatrième paragraphe) par Francesca Landini, Curtis Williams et Arunima Kumar

Venture Global VG.N a déclaré mercredi qu'un tribunal d'arbitrage avait statué en sa faveur dans un litige avec l'espagnol Repsol REP.MC au sujet de l'incapacité initiale du fournisseur américain à livrer du gaz naturel liquéfié à partir de son projet Calcasieu Pass dans le cadre d'un contrat à long terme d'une durée de 20 ans.

Cette décision contraste avec celle du 9 octobre, qui a vu BP BP.L l'emporter sur Venture Global dans une plainte similaire déposée auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.

Cela signifie également que Venture Global a remporté deux des trois arbitrages intentés contre le deuxième plus grand exportateur de GNL aux États-Unis, ayant d'abord obtenu gain de cause dans un arbitrage intenté contre lui par la major de l'énergie Shell SHEL.L .

Les actions de Venture Global ont bondi de 17 % dans les échanges post-marché après que la société a annoncé sa victoire dans un document réglementaire. Elles avaient déjà augmenté de près de 7 % dans les échanges réguliers de mercredi avant l'annonce.

"Nous sommes heureux qu'un autre tribunal arbitral ait statué en faveur de Venture Global dans la procédure avec Repsol", a déclaré Venture Global dans un communiqué.

Venture Global a réaffirmé qu'elle avait pleinement respecté les termes de ses contrats à long terme et qu'elle était convaincue qu'elle gagnerait les affaires restantes.

Le groupe d'arbitrage a accordé des honoraires à Venture Global, selon une déclaration réglementaire. Repsol n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Shell, qui a perdu un arbitrage contre Venture Global en août, a contesté cette décision devant la Cour suprême de New York.

D'autres sociétés, dont l'italienne Edison EDNn.MI et la portugaise Galp GALP.LS , ont également déposé des plaintes contre Venture Global qui sont toujours en cours.

Ils accusent le fournisseur américain d'avoir tiré profit de la vente de GNL sur le marché au comptant - lorsque les prix ont grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie - au lieu de leur livrer les cargaisons pour lesquelles ils avaient signé des années à l'avance.

Repsol et Galp ont fait appel au même cabinet d'avocats dans leurs procédures d'arbitrage contre Venture Global, a déclaré à Reuters une source au fait des dossiers, sous couvert d'anonymat. Galp n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Venture Global a nié ces allégations, imputant ce qu'elle a déclaré être des retards dans le passage aux opérations commerciales à un système électrique défectueux qui a empêché son installation d'exportation de Calcasieu Pass en Louisiane de fonctionner de manière optimale.

Avant l'annonce de mercredi, la société avait perdu environ 62 % de sa valeur boursière depuis son introduction en bourse l'année dernière, en raison des inquiétudes suscitées par les problèmes juridiques et une éventuelle surabondance de l'offre.

Repsol a signé un contrat d'achat avec Venture Global en 2018 pour acheter 1 million de tonnes métriques par an pendant 20 ans.

Dans le cadre d'un accord commercial récemment conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, l'Europe s'est engagée à signer des accords pour acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine, y compris du GNL, d'ici 2028.