OpenAI rachète Promptfoo pour renforcer la sécurité des agents d'IA
Promptfoo développe des outils permettant aux entreprises de tester les prompts, d'évaluer la fiabilité des agents d'IA et de comparer les performances de différents modèles comme GPT, Claude d'Anthropic ou Gemini de Google. Selon son directeur général Ian Webster, cette intégration doit permettre d'accélérer la mise en place de capacités avancées de sécurité, de gouvernance et de validation pour les applications d'IA déployées en production.
OpenAI a également indiqué qu'il continuerait à soutenir le projet open source de Promptfoo, largement utilisé par les développeurs. La start-up, qui compte 11 employés, avait levé 22,68millions de dollars au total, dont 18,4millions lors d'un tour de table mené par Insight Partners en juillet, pour une valorisation d'environ 85,5millions de dollars selon PitchBook.
