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Venture Global en hausse après l'annonce de négociations sur la vente de GNL à la Chine
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 18:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute de frappe dans le nom de la société figurant dans le titre)

6 octobre - ** L'action du producteur de GNL Venture Global

VG.N progresse de 2,3% à 13,77 dollars

** Selon Bloomberg News, la société serait en pourparlers pour vendre du GNL à d’autres acheteurs chinois, alors que la guerre en Iran perturbe les expéditions mondiales et pousse la Chine à diversifier ses sources d’approvisionnement

** Venture Global n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** Selon Bloomberg , Venture Global mène actuellement des discussions préliminaires en vue de contrats à long terme avec au moins trois importateurs chinois de GNL

** Sur 18 sociétés de courtage, 11 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et sept “conserver”; leur objectif de cours médian est de 16 dollars

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, l’action VG a plus que doublé depuis le début de l’année

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