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Venture Global en hausse alors que Wells Fargo se montre optimiste quant à sa stratégie en matière de centres de données dédiés à l'IA
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 13:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action du producteur de GNL Venture Global

VG.N progresse de 3,4 % à 13,25 dollars avant l'ouverture, Wells Fargo ayant relevé sa recommandation de « neutral » à « surpondérer », affirmant avoir davantage confiance dans la capacité de la société à mettre en œuvre au moins 2 GW de sa stratégie de centres de données dédiés à l'IA

** La société de courtage relève son objectif de cours de 6 dollars à 21 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 64 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Wells Fargo estime que VG s’est assuré des créneaux de turbines à usage intensif auprès de GE Vernova GEV.N pour la période 2029-2034, y compris une part significative de la capacité restante de GEV en 2029-2030

** La société de courtage estime que les livraisons de 2029-2030 représentent à elles seules environ 2 GW du cadre global de 11 GW, et pourraient valoir environ 5 $ par action, ce qui, selon elle, n’est pas reflété dans le cours actuel de l’action VG

** VG a signé la semaine dernière des accords avec GEV et Baker Hughes BKR.O pour prendre en charge jusqu’à 16 nouvelles unités de production d’électricité, faisant ainsi avancer ses projets visant à alimenter en électricité les centres de données sans alourdir davantage les réseaux publics déjà saturés

** Wells Fargo estime que la hausse des prix internationaux devrait permettre à VG de financer l’intégralité de la construction à partir de ses flux de trésorerie internes, sans avoir recours à de nouveaux capitaux propres ordinaires, et de "réduire sensiblement" son endettement d’ici 2027

** Sur 18 courtiers, 12 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", et 6 la note "conserver"; le cours cible médian s’établit à 16,50 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture de lundi, le titre affichait une hausse de 88 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2026 à 13:57:00.

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