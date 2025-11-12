Venture Global conclut un accord de fourniture de GNL d'une durée de 20 ans avec la société japonaise Mitsui

Venture Global VG.N a déclaré mardi avoir signé un accord à long terme avec la maison de commerce japonaise Mitsui

8031.T pour la fourniture de 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié (LNG).

Le Japon, deuxième importateur de GNL après la Chine, recherche des sources d'énergie stables et flexibles pour soutenir l'expansion croissante des centres de données.

Selon les analystes de Wood Mackenzie, ces installations devraient consommer autant d'électricité que 15 à 18 millions de ménages d'ici à 2034, ce qui représenterait 60 % de la croissance de la demande d'électricité au Japon.

Cet accord est le troisième conclu par Venture Global avec un acheteur japonais. Il a signé un accord de fourniture avec JERA en 2023 et un accord avec INPEX en 2022.

L'accord fait également progresser les efforts du président américain Donald Trump pour développer les exportations américaines de GNL, les États-Unis étant déjà le premier expéditeur mondial de ce combustible super réfrigéré, afin d'aider les producteurs nationaux et d'améliorer la balance commerciale avec le Japon.

L'accord prévoit que Mitsui achètera le combustible à Venture Global pendant 20 ans à partir de 2029.

L'annonce a été faite le jour même où Venture Global a chuté de 11 % en apprenant que Shell SHEL.L avait contesté la perte subie par Venture Global dans le cadre d'un arbitrage , quelques semaines après que son rival BP BP.L a remporté une affaire similaire d'une valeur de plus d'un milliard de dollars.

Les deux affaires d'arbitrage concernent l'incapacité de Venture Global VG.N à livrer du GNL dans le cadre de contrats à long terme tout en vendant sur le marché au comptant lorsque les prix ont grimpé en flèche après le début de la guerre en Ukraine.

Shell a déclaré dans un nouveau document que, bien que la barre soit haute pour contester les décisions d'arbitrage, elle estime qu'un appel est justifié parce que Venture Global a dissimulé des preuves cruciales.

Venture Global signe de plus en plus d'accords d'approvisionnement avec des entreprises énergétiques mondiales. Jusqu'à présent, en 2025, elle a obtenu 6,75 MTPA de contrats à long terme.

La semaine dernière, la société américaine de GNL a signé de nouveaux contrats d'approvisionnement de 20 ans avec l'espagnol Naturgy NTGY.MC et le grec Atlantic-SEE LNG Trade, qui s'ajoutent aux récents accords conclus avec Petronas, SEFE Energy et Eni ENI.MI .