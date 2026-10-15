Venture Global conclut des accords avec GE Vernova et Baker Hughes en vue d'étendre ses capacités de production d'électricité

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Venture Global VG.N a annoncé jeudi avoir signé des accords avec GE Vernova GEV.N et Baker Hughes

BKR.O en vue de soutenir la mise en place de jusqu’à 16 nouvelles unités de production d’électricité, concrétisant ainsi ses projets de développement d’une capacité électrique hors réseau susceptible d’alimenter ses centres de données dédiés à l’IA et ses activités liées au GNL.

La croissance rapide des centres de données a suscité un intérêt croissant pour les projets d’électricité « derrière le compteur », les développeurs cherchant à s’assurer un approvisionnement électrique dédié sans alourdir la charge des réseaux publics déjà saturés.

Voici plus de détails:

* Les accords portent sur un maximum de 16 unités d’« îlots énergétiques » de 720 mégawatts chacune, ainsi que sur les transformateurs associés

* Venture a indiqué que ces unités pourraient prendre en charge jusqu’à 10 gigawatts de capacité de calcul d’ici fin 2034, sous réserve des engagements des clients et de la demande du marché

* La société prévoit de passer sa première commande d’une île énergétique d’ici fin 2026

* Ces unités à cycle combiné alimentées au gaz fonctionneraient en circuit fermé, sans puiser dans les réseaux électriques publics ni dans les réseaux d’approvisionnement en eau, a précisé l’entreprise

* Tout projet de centre de données mené par un tiers serait distinct et complémentaire de ses activités liées au GNL et n’affecterait pas les engagements de vente de GNL existants, a précisé Venture

* La société prévoit de déposer ses premières demandes d’autorisation cette semaine. Les commandes d’équipements supplémentaires dépendront des besoins commerciaux et opérationnels futurs

* Cette nouvelle capacité viendrait s’ajouter aux 4,5 GW de production au gaz dont dispose déjà la société pour alimenter ses installations en mode îlot, permettant ainsi aux centrales de fonctionner indépendamment du réseau