Venture Global commence à approvisionner les clients de la phase 1 du projet Plaquemines dans le cadre de contrats à long terme portant sur le GNL

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* Shell a chargé la première cargaison commerciale de GNL provenant de la phase 1 du projet Plaquemines de Venture Global

* Cela marque la fin d’une période de mise en service de 22 mois au cours de laquelle toutes les cargaisons de Plaquemines ont été vendues sur le marché au comptant

* Les clients peuvent désormais se procurer du GNL à des prix contractuels bien inférieurs aux prix de référence actuels en Europe et en Asie

par Curtis Williams

Le géant de l’énergie Shell

SHEL.L a été le premier client à recevoir du GNL dans le cadre d’un contrat de vente à long terme conclu avec l’usine d’exportation VG.N de Venture Global à Plaquemines, en Louisiane, après que celle-ci a achevé la mise en service de la phase 1 et est passée à l’exploitation commerciale, a annoncé dimanche l’exportateur de GNL.

Plaquemines a achevé la mise en service de la phase 1 samedi, 22 mois après que l’installation a produit son premier gaz naturel liquéfié, a indiqué Venture Global dans un communiqué.

Le méthanier Malaga Knutsen a chargé à Plaquemines sa première cargaison commerciale destinée à Shell et a quitté le site dimanche à 3h26 (09h26 GMT).

“Le fait d’avoir atteint la phase d’exploitation commerciale de la première phase de notre deuxième projet GNL en 53 mois témoigne du dévouement sans faille et du travail acharné de notre équipe”, a déclaré Mike Sabel, directeur général de Venture Global.

Les clients de la phase 1, parmi lesquels figurent Shell, Orlen PKN.WA , Sinopec, CNOOC Gas & Power et EDF, devraient recevoir du GNL dans le cadre de contrats à long terme. Les prix de ces contrats bénéficieront d’une remise significative par rapport aux plus hauts niveaux atteints depuis près de 46 mois, soit environ 34 dollars par mmBtu selon l’indice de référence néerlandais Title Transfer Facility TRNLTTFMc1 en Europe et 32 dollars selon l’indice de référence Japan-Korea Marker JKMc1 en Asie.

Venture Global a tiré profit des longues périodes de mise en service de ses usines. L’entreprise a ainsi pu vendre des cargaisons provenant de Plaquemines sur le marché au comptant, où les prix ont flambé en raison du conflit en cours au Moyen-Orient.

Simple start-up il y a cinq ans, Venture Global est aujourd’hui le deuxième producteur de GNL du pays, contribuant ainsi à faire des États-Unis le premier exportateur mondial de GNL.