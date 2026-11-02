Ventes trimestrielles quasi-stables en organique pour Forvia, objectifs annuels confirmés

L'équipementier automobile a publié un chiffre d'affaires consolidé de 5,1 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2026. Globalement stables en données comparables (-0,6% en base organique, contre -1,5% sur les neuf premiers mois), les ventes du groupe ont affiché une surperformance de 100 points de base par rapport à la production automobile mondiale.

L'activité a bénéficié de la vigueur des divisions Clarion ( 22%) et Electronics ( 7%), ainsi que de l'amélioration de Seating. Sur le plan géographique, Forvia a surperformé le marché de 390 pb en Europe ( 4,1% en organique) et de 510 pb en Amérique du Nord ( 0,4% en organique, porté par Clean Mobility). En Chine, malgré un recul organique de 17,2% dû à la faiblesse des constructeurs internationaux, le groupe a souligné des progrès auprès des acteurs locaux, notamment avec Chery et via le rebond de BYD.

La principale étape de la fin d'année pour le groupe reste la finalisation de la cession de l'activité Interiors, qui permettra de réduire la dette brute de plus de 1,4 milliard d'euros et la dette nette de plus de 1 milliard d'euros, couvrant ainsi l'essentiel des échéances obligataires programmées en 2027.

Dans un marché automobile mondial attendu en repli de 4,2% au quatrième trimestre selon S&P Global Mobility, le groupe a confirmé l'intégralité de ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 : des revenus entre 20 et 21 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,5% et un cash-flow net supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires.