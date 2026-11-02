Forvia : CA stable au T3, l'Europe et l'Amérique compensent la Chine

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

Forvia a fait ‌état lundi d'un léger recul de 0,6% de son chiffre d'affaires au ​troisième trimestre, la bonne performance de ses activités sièges et électronique en Europe et de son activité dépollution pour véhicules thermiques en Amérique ​du Nord compensant la faiblesse persistante de ses clients constructeurs internationaux en Chine.

L'équipementier automobile, ​qui a confirmé ses objectifs 2026, ⁠a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de ‌5,079 milliards d'euros. En incluant des effets de changes positifs, la variation ressort à +1%.

Au cours d'une téléconférence de ​presse, le directeur financier ‌Olivier Durand a souligné que Forvia avait renoué avec ⁠la superformance par rapport au marché automobile, et que cette tendance devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

"Evidemment revenir à une surperformance est ⁠un élément de ‌développement pour la société, mais les résultats de l'entreprise doivent ⁠être d'abord sur la structure de coûts et la gestion ‌de notre performance", a-t-il ajouté.

Cité dans un communiqué, le ⁠directeur général de Forvia Martin Fischer s'est félicité son ⁠côté de "progrès graduels ‌en Chine". Si les ventes organiques y ont reculé de 17,2% au ​troisième trimestre, Forvia dit avoir ‌enregistré des progrès auprès des constructeurs chinois, notamment grâce au rebond de la production de ​BYD et à la poursuite de la croissance avec Chery.

Forvia vise toujours en 2026 un chiffre d'affaires compris entre 20 et ⁠21 milliards d'euros, à taux de change constants, contre 21,3 milliards en 2025 - chiffres excluant l'activité intérieurs dont la cession sera finalisée au quatrième trimestre - ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 6% et 6,5%, contre 6%, proforma également, l'année précédente.

(Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, ​édité par Augustin Turpin)