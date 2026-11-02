 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Présidentielle: malgré le refus de Philippe, Attal pense la primaire "inéluctable"
information fournie par AFP 02/11/2026 à 08:29

Ajouter Boursorama à vos sources

Le candidat Renaissance à l'élection présidentielle française, Gabriel Attal, sur un bateau avant le départ de la Route du Rhum, à Saint-Malo dans le nord-ouest de la France, le 31 octobre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le candidat Renaissance à l'élection présidentielle française, Gabriel Attal, sur un bateau avant le départ de la Route du Rhum, à Saint-Malo dans le nord-ouest de la France, le 31 octobre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal, distancé dans les sondages par Édouard Philippe dans l'espace du centre et de la droite, a estimé lundi une primaire de ce camp "inéluctable", malgré le refus du maire du Havre de se plier à l'exercice.

"Ça prend peut-être un peu plus de temps pour certains de se rendre compte finalement de ce qui est en train de se passer dans le pays et dans la politique française", a commenté l'ancien Premier ministre sur TF1.

"Mais à la fin, je crois que cette primaire, elle aura lieu et je crois que c'est inéluctable" pour éviter un second tour entre Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI), a-t-il ajouté.

Opposé depuis des mois à ce mode de départage, Édouard Philippe (Horizons) a réaffirmé sa position dimanche, quelques jours après la proposition lancée par son concurrent Gabriel Attal, y voyant "une primaire de la division" et de la "confusion".

Il a invité ses rivaux à prendre leurs "responsabilités" au mois de février, laissant entendre qu'il le ferait lui-même. "Si les Français ont décidément envie de passer à autre chose. Eh bien, écoutez, j'en tirerai les conséquences", a assuré le maire du Havre.

"La division, ce n'est pas la primaire", lui a rétorqué Gabriel Attal, "la division, c'est d'arriver à cinq au premier tour" de la présidentielle.

"Le cataclysme que constituerait ce deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen est bien plus grave que des différences qui peuvent exister entre moi et d'autres candidats", a-t-il ajouté.

Selon lui, "les désistements et les négociations de désistement en arrière boutique" sont "ce qui dégoûte les Français". D'autant, a-t-il précisé, que quand un candidat est testé seul dans les sondages dans l'immédiat, "il n'est même pas au deuxième tour, que ce soit Édouard Philippe ou que ce soit moi".

Le patron du Modem François Bayrou et le président de l'association des maires de France David Lisnard appellent également à l'organisation d'une primaire du centre et de la droite. Le candidat LR Bruno Retailleau n'y est pas défavorable mais met des conditions sur le périmètre.

Gabriel Attal
Presidentielle 2027
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des voitures de police bloquent l'accès à une zone commerciale où un sapeur-pompier a été « très grièvement blessé par balle » aux Pennes-Mirabeau, près de Marseille, le 1er novembre 2026 ( AFP / Justine Meddah )
    Un pompier grièvement blessé par balle près de Marseille, un homme interpellé
    information fournie par AFP 02.11.2026 09:34 

    Un sapeur-pompier a été très grièvement blessé par balle dimanche lors d'une intervention sur un feu de véhicules près de Marseille, et son assaillant a été rapidement interpellé. Le mis en cause a été placé en garde à vue du chef de "tentatives d’homicide d’une ... Lire la suite

  • Le leader de La France Insoumise (LFI) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Melenchon, prend un selfie avec un sympathisant, lors d'un hommage aux victimes d'une attaque raciste, à Trappes, à l'ouest de Paris, le 30 octobre 2026 supporters as he leaves after a rally against racism and to pay tribute to the victims of the racist attack that took place in the Yvelines region, in Trappes on October 30, 2026. A man arrested after a gun attack, which took place on October 23, 2026 in the towns of Trappes and La Verriere, west of Paris, killing one person and wounding seven including a child, has admitted to "targeting individuals who appeared to be Muslim, African, or North African," prosecutors said on October 29, 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Mélenchon accuse TF1 d'avoir laissé Philippe dérouler un "discours dégoûtant" sur l'immigration
    information fournie par AFP 02.11.2026 09:32 

    Jean-Luc Mélenchon a critiqué dimanche l'interview d'Edouard Philippe au 20H de TF1 et affirmé ne pas se rendre sur le plateau lundi, la chaîne assurant à l'inverse que l'interview du leader insoumis avait déjà été déprogrammée au moment où il a fait cette annonce. ... Lire la suite

  • Le logo d'Alstom (crédit photo : Adobe Stock )
    Alstom plonge de 30% après avoir abaissé ses perspectives
    information fournie par Reuters 02.11.2026 09:31 

    Alstom ALSO.PA plonge en Bourse lundi après avoir de nouveau abaissé ses perspectives pour l'exercice 2026/27, le groupe ferroviaire français citant des difficultés d'exécution sur sa plateforme Coradia Max et sur d'autres projets liés à l'Allemagne. A Paris, vers ... Lire la suite

  • Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent en léger repli
    information fournie par AFP 02.11.2026 09:16 

    Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse lundi, dans un marché prudent à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et après la chute des valeurs technologiques à Wall Street vendredi. Vers 09h05 (08h05 GMT), Londres cédait 0,29 % et Paris 0,16 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank