Présidentielle: malgré le refus de Philippe, Attal pense la primaire "inéluctable"

Le candidat Renaissance à l'élection présidentielle française, Gabriel Attal, sur un bateau avant le départ de la Route du Rhum, à Saint-Malo dans le nord-ouest de la France, le 31 octobre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal, distancé dans les sondages par Édouard Philippe dans l'espace du centre et de la droite, a estimé lundi une primaire de ce camp "inéluctable", malgré le refus du maire du Havre de se plier à l'exercice.

"Ça prend peut-être un peu plus de temps pour certains de se rendre compte finalement de ce qui est en train de se passer dans le pays et dans la politique française", a commenté l'ancien Premier ministre sur TF1.

"Mais à la fin, je crois que cette primaire, elle aura lieu et je crois que c'est inéluctable" pour éviter un second tour entre Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI), a-t-il ajouté.

Opposé depuis des mois à ce mode de départage, Édouard Philippe (Horizons) a réaffirmé sa position dimanche, quelques jours après la proposition lancée par son concurrent Gabriel Attal, y voyant "une primaire de la division" et de la "confusion".

Il a invité ses rivaux à prendre leurs "responsabilités" au mois de février, laissant entendre qu'il le ferait lui-même. "Si les Français ont décidément envie de passer à autre chose. Eh bien, écoutez, j'en tirerai les conséquences", a assuré le maire du Havre.

"La division, ce n'est pas la primaire", lui a rétorqué Gabriel Attal, "la division, c'est d'arriver à cinq au premier tour" de la présidentielle.

"Le cataclysme que constituerait ce deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen est bien plus grave que des différences qui peuvent exister entre moi et d'autres candidats", a-t-il ajouté.

Selon lui, "les désistements et les négociations de désistement en arrière boutique" sont "ce qui dégoûte les Français". D'autant, a-t-il précisé, que quand un candidat est testé seul dans les sondages dans l'immédiat, "il n'est même pas au deuxième tour, que ce soit Édouard Philippe ou que ce soit moi".

Le patron du Modem François Bayrou et le président de l'association des maires de France David Lisnard appellent également à l'organisation d'une primaire du centre et de la droite. Le candidat LR Bruno Retailleau n'y est pas défavorable mais met des conditions sur le périmètre.