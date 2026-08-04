VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

Communiqué de presse

4 août 2026. Le Groupe Vente-unique.com, plateforme de référence du Home & Living en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 27/07/2026 FR0010766667 159 16,963208 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 28/07/2026 FR0010766667 561 17,475312 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 29/07/2026 FR0010766667 117 17,785043 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 30/07/2026 FR0010766667 27 17,55 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 31/07/2026 FR0010766667 385 17,602597 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 31/07/2026 FR0010766667 4 967 17,55 XPAR

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2025-2026, jeudi 12 novembre 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe. La société couvre 16 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52