Vente-Unique.com accélère au troisième trimestre

Grâce au renforcement de ses relais à l'international et au succès de sa place de marché, le spécialiste du e-commerce d'ameublement affiche une hausse de 23,4% de son chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre 2025-2026. Le groupe confirme la trajectoire d'un nouvel exercice de croissance rentable.

Après un premier semestre déjà bien orienté ( 15,3%), le groupe est monté en puissance et a enregistré une croissance cumulée de son chiffre d'affaires de 18% sur 9 mois, à 148,03 millions d'euros.

Cette accélération commerciale porte le volume d'affaires global à 248,7 millions d'euros, en hausse de 23,7% depuis le début de l'exercice.

Le dynamisme e-commerce repose en grande partie sur l'attractivité des marques Vente-unique et Habitat, qui génèrent près de 90% de la croissance globale. Vente-unique.com s'appuie sur une politique de prix compétitive, une nouvelle identité visuelle favorisant la conversion, ainsi que sur l'ouverture de son second site logistique à Moulins pour soutenir la disponibilité des produits.

Perspectives

La société va poursuivre son expansion avec l'ouverture, prévue en octobre 2026, de ses sites et places de marché en Finlande, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie, portant sa couverture à 20 pays européens.

Vente-unique.com table sur un nouvel exercice de croissance rentable, avec une hausse annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires consolidé.