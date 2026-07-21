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Deux pompiers décèdent en combattant un incendie près de Bordeaux
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 17:04

Incendie de forêt près de Ponteves, dans le département du Var

Incendie de forêt près de Ponteves, dans le département du Var

Deux sapeurs-pompiers sont ​décédés mardi en combattant l'incendie d'un bâtiment à ​Mérignac (Gironde), près de Bordeaux, ​a annoncé ⁠le ministre de l'Intérieur.

Le ‌sinistre s'est déclaré en début d'après-midi près ​de ‌l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

"Je ⁠viens d'apprendre par Madame la préfète de ⁠Gironde que ‌deux sapeurs-pompiers sont ⁠décédés en combattant ‌un incendie ⁠à Mérignac en Gironde, un ⁠incendie ‌de bâtiment", a déclaré Laurent ​Nuñez ‌lors de la séance des questions au ​gouvernement à l'Assemblée nationale.

La ⁠Gironde est placée mardi en vigilance rouge aux feux de forêt.

(Rédigé par Zhifan Liu et Sophie ​Louet)

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5 commentaires

  • 18:30

    Merci à ces pompiers, RIP, et dire que "certains" les agressent!

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