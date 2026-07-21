information fournie par Reuters • 21/07/2026 à 17:04

Deux pompiers décèdent en combattant un incendie près de Bordeaux

Incendie de forêt près de Ponteves, dans le département du Var

Deux sapeurs-pompiers sont ​décédés mardi en combattant l'incendie d'un bâtiment à ​Mérignac (Gironde), près de Bordeaux, ​a annoncé ⁠le ministre de l'Intérieur.

Le ‌sinistre s'est déclaré en début d'après-midi près ​de ‌l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

"Je ⁠viens d'apprendre par Madame la préfète de ⁠Gironde que ‌deux sapeurs-pompiers sont ⁠décédés en combattant ‌un incendie ⁠à Mérignac en Gironde, un ⁠incendie ‌de bâtiment", a déclaré Laurent ​Nuñez ‌lors de la séance des questions au ​gouvernement à l'Assemblée nationale.

La ⁠Gironde est placée mardi en vigilance rouge aux feux de forêt.

(Rédigé par Zhifan Liu et Sophie ​Louet)