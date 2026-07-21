Philippine Airlines commande neuf A350 supplémentaires à Airbus

L'avionneur européen Airbus a annoncé mardi avoir reçu une commande de neuf A350 supplémentaires de la part de la compagnie Philippine Airlines, au lendemain d'une commande de 15 Boeing 787.

( AFP / TED ALJIBE )

La commande à Airbus est incluse dans un protocole d'accord signé au salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, a indiqué le constructeur dans un communiqué.

"Une fois finalisé, le nouveau contrat permettra de doubler les commandes totales d'A350-1000, à 18 appareils, dont les deux premiers ont été livrés cette année", a précisé Airbus.

La veille, Philippine Airlines (PAL) avait rendu publique une commande ferme de 15 Boeing 787-10 Dreamliner, avec une option pour cinq autres. C'était la première fois depuis 2007 que cette compagnie passait une commande au constructeur américain.

PAL est un client fidèle d'Airbus, qui outre les A350, exploite des A320, A321 et A330, alors que son seul modèle Boeing actuel est le 777.

La livraison des Boeing est estimée entre 2031 et 2034. La date de celle d'Airbus n'est pas connue à ce stade.

La compagnie philippine compte étendre son réseau long-courrier depuis Manille, principalement avec "des destinations en Amérique du Nord" et en particulier "des villes sur la côte est des États-Unis et du Canada", selon le fabricant européen.