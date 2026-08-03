Venezuela-Le bilan des séismes dépasse les 6.000 morts

Le bilan des deux séismes qui ont frappé le Venezuela en juin s'est alourdi à 6.125 morts, selon des chiffres publiés lundi par le principal dirigeant parlementaire Jorge Rodriguez.

Près de 61.000 personnes ont été prises en charge dans des hôpitaux, selon l'infographie diffusée par Jorge Rodriguez sur Telegram, qui précise également que 16,5% des débris générés par les séismes ont été évacués.

Par ailleurs, la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a le soutien du président américain Donald Trump, a défendu la réponse du gouvernement face aux critiques selon lesquelles des militaires et d'autres responsables sont arrivés tardivement sur les lieux et n'ont que peu aidé les victimes du séisme, notamment les personnes restées piégées sous les décombres.

(Julia Symmes Cobb; version française Nicolas Delame)