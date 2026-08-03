 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venezuela-Le bilan des séismes dépasse les 6.000 morts
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 23:31
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le bilan des deux séismes qui ont frappé le Venezuela en juin s'est alourdi à 6.125 morts, selon des chiffres publiés lundi par le principal dirigeant parlementaire Jorge Rodriguez.

Près de 61.000 personnes ont été prises en charge dans des hôpitaux, selon l'infographie diffusée par Jorge Rodriguez sur Telegram, qui précise également que 16,5% des débris générés par les séismes ont été évacués.

Par ailleurs, la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a le soutien du président américain Donald Trump, a défendu la réponse du gouvernement face aux critiques selon lesquelles des militaires et d'autres responsables sont arrivés tardivement sur les lieux et n'ont que peu aidé les victimes du séisme, notamment les personnes restées piégées sous les décombres.

(Julia Symmes Cobb; version française Nicolas Delame)

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
2,75 USD NYMEX -0,40%
Pétrole Brent
83,76 USD Ice Europ -6,36%
Pétrole WTI
79,98 USD Ice Europ -9,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,76 -6,36%
CAC 40
8 613,82 +1,22%
HAFFNER ENERGY
0,441 +35,69%
BIOPHYTIS
0,04 +525,00%
2CRSI
24,54 -4,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank