Varun Beverages, en Inde, rebondit ; les courtiers estiment que la vague de ventes provoquée par les résultats est « exagérée »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Varun Beverages, le principal partenaire d'embouteillage de PepsiCo en Inde ( VARB.NS ), affiche une hausse de 4,27 %, soit sa plus forte progression intrajournalière depuis trois mois, pour atteindre 448,35 roupies

** VARB se redresse partiellement après avoir chuté de 7,4 % mardi, suite à la publication d’un bénéfice du premier trimestre inférieur aux estimations

** Bien que les résultats en volume du trimestre de juin soient décevants, nous estimons que le titre a réagi de manière excessive, le résultat d'exploitation et le résultat après impôts étant conformes aux attentes malgré une forte hausse des coûts d'emballage et de transport, indique CLSA

** La société réitère sa recommandation « surperformance avec forte conviction »

** Kotak estime que la réaction du marché aux résultats a été « exagérée » et relève la recommandation sur VARB de « add » à « buy »

** La note moyenne des 25 analystes qui suivent VARB est « acheter »; le cours-cible médian est de 580 roupies, selon les données compilées par LSEG

** VARB affiche une baisse de 8,9 % depuis le début de l’année 2026, surperformant légèrement la chute de 10,4 % de l’indice des biens de grande consommation ( .NIFTYFMCG ), selon les données boursières