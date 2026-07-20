Varenne Capital Partners : "l'IA est restée le principal moteur des marchés actions au deuxième trimestre"

(Zonebourse.com) - "Après avoir largement porté les marchés ces deux dernières années, l'intelligence artificielle est entrée dans une nouvelle phase. Si la révolution technologique se poursuit, il apparaît clairement aujourd'hui que toutes les entreprises n'en profiteront plus de la même manière", soutient David Mellul, directeur général de Varenne Capital Partners.

"Alors que les marchés semblent avoir intégré les répercussions de la guerre au Moyen-Orient, rassurés par un protocole d'accord conclu entre l'Iran et les Etats-Unis (qui semble toutefois avoir fait long feu, ce qui fait craindre de nouvelles turbulences boursières), l'intelligence artificielle est restée le principal moteur des marchés actions au deuxième trimestre. Les investissements massifs dans les centres de données, les semi-conducteurs et les infrastructures continuent de soutenir la croissance des entreprises actives dans cet écosystème", poursuit-il.

Toutefois, le marché semble désormais passer à une nouvelle étape. Après une première vague largement portée par les géants technologiques, les investisseurs se montrent plus sélectifs et accordent une importance croissante aux fondamentaux des entreprises. Au cours du trimestre, les grands gagnants ont ainsi été les fabricants de puces mémoire, dont les résultats ont été propulsés par une demande toujours plus soutenue des centres de données, avec en toile de fond une offre insuffisante qui a fortement soutenu les prix.

Des poids lourds qui se distinguent par des fondamentaux solides

Dans ce contexte, Nvidia et ASML restent deux valeurs à suivre de près.

Si le concepteur américain de processeurs est un peu moins en vue en Bourse depuis le début de l'année, il demeure un acteur incontournable de la révolution de l'IA, ses puces spécialisées restant indispensables aux centres de données.

Le néerlandais ASML, première capitalisation technologique européenne, occupe une position tout aussi stratégique. Seul fabricant de machines de photolithographie de dernière génération, il dispose d'un quasi-monopole sur un équipement nécessaire à la production des semi-conducteurs les plus avancés. Les perspectives structurelles du groupe sont aujourd'hui intactes et sa valorisation redevient attractive.

La trajectoire de Micron Technology est également à saluer, avec un titre qui a gagné plus de 150% depuis le début de l'année, grâce à une amélioration spectaculaire des fondamentaux. Le bénéfice net trimestriel a en effet été multiplié par quatorze, porté par l'explosion de la demande en puces mémoire à haute bande passante (HBM), devenues un composant critique des infrastructures d'IA. "Dans un marché où l'offre reste contrainte après plusieurs années de sous-investissement, nous considérons que le potentiel de création de valeur demeure robuste", souligne David Mellul.

La même logique prévaut pour Prysmian, leader mondial des câbles électriques, qui devrait continuer de tirer profit des investissements massifs dans les réseaux électriques et numériques. Au titre du trimestre écoulé, son excédent brut d'exploitation a progressé de 14%, sur fond de hausse du chiffre d'affaires et des marges grâce à une forte demande de câbles haute tension (notamment pour la connexion des parcs éoliens offshore) et de solutions de connectivité pour les centres de données. La valorisation du titre reste ainsi attractive au regard des bénéfices attendus l'an prochain.

La sélectivité s'impose

Selon David Mellul, "dans la phase actuelle du marché, l'euphorie générale tend à se dissiper pour laisser place à une analyse plus poussée des fondamentaux. De fait, les entreprises capables de transformer durablement la demande en une croissance bénéficiaire devraient continuer à se démarquer. Au total, les investisseurs devront se focaliser sur la recherche de valorisations encore raisonnables, couplées à des potentiels de croissance intacts."

"Enfin, si l'IA demeure le principal moteur des marchés, les secteurs plus traditionnels continuent de présenter des opportunités et permettent d'éviter une trop grande concentration au sein des portefeuilles", conclut le directeur général de Varenne Capital Partners.

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