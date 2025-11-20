Valneva dévoile des résultats sans surprise et Oddo BHF est positif pour la suite

(AOF) - Valneva (+5,19%, à 3,93 euros) se distingue en bourse après la présentation de résultats sur neuf mois en hausse, mais jugés un peu décevants par plusieurs analystes. Entre janvier et septembre, les ventes de produits ont connu une hausse de 6,2%, à 119,4 millions d’euros, et le chiffre d’affaires (qui comprend en plus des produits, les revenus des collaborations, les licences et services) a progressé de 8,9%, à 127 millions d’euros. Parallèlement, la consommation de trésorerie opérationnelle a fortement diminué en passant de 76,7 à 28,4 millions d’euros.

Enfin, l'Ebitda ajusté est passé d'un bénéfice de 48,6 millions d'euros, à une perte de 37,7 millions d'euros, et le résultat net est également passé d'un bénéfice de 24,7 millions d'euros, à une perte de 65,2 millions d'euros. Le passage en territoire négatif de l'Ebitda ajusté et du résultat net est lié à un effet de base défavorable. L'an dernier, le spécialiste des vaccins avait bénéficié d'un produit exceptionnel de 90,8 millions d'euros, provenant de la vente d'un bon de revue prioritaire (PRV).

Pour Oddo BHF, les ventes de produits du groupe sont 7,8% en dessous des attentes du consensus, et l'Ebitda ajusté est également inférieur aux prévisions. Pour Portzamparc, même constat, notamment au niveau du chiffre d'affaires que les analystes de la société de bourse attendaient à 137 millions d'euros, là où il est ressorti à 127 millions d'euros.

Oddo BHF souligne que la contreperformance provient des ventes de Dukoral, qui ont été impactées par un effet de change négatif et par la transition de sa commercialisation vers un nouveau distributeur en Allemagne. A l'inverse, les analystes ont remarqué que les ventes avaient été tirées par Ixario, destiné à l'immunisation active contre l'encéphalite japonaise.

Pour Portzamparc, la croissance des ventes de ce produit devrait permettre à Valneva d'atteindre ses objectifs annuels.

Objectifs 2025 maintenus

La société les a d'ailleurs confirmés, après les avoir abaissés le 7 octobre dernier. Les ventes de produits sont attendues entre 155 et 170 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires compris entre 165 et 180 millions d'euros. Enfin, les investissements en R&D devraient s'élever entre 80 et 90 millions d'euros et devraient être partiellement couverts par des subventions et des crédits d'impôt recherche anticipés.

Pour Portzamparc, la publication de Valneva est " sans grande surprise " et les analystes sont à Renforcer sur le titre, avec une cible de cours de 5,20 euros.

Ceux d'Oddo BHF sont à Surperformance en visant 7 euros, soit un potentiel de hausse 87,37% par rapport à la clôture de mercredi. Cet optimisme est justifié par le fait qu'ils pensent " que la combinaison d'une valorisation décotée, une position financière solide et un catalyseur clinique majeur début 2026 (résultats de phase dans Lyme) justifie un profil risque/reward attractif ".

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 153,7 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Ambition de création de vaccins contre les maladies sans solutions existantes avec 2 grandes étapes, 2024 pour la commercialisation du vaccin contre le chikungunya Ixchiq et 2027 pour celle du vaccin contre la maladie de Lyme ;

- Capital détenu à 6,2 % (10,36 % des droits de vote) par le groupe Grimaud la Corbière et 6,22 % par BPI France, Anne-Marie Graffin présidant le conseil de 6 administrateurs et Thamas Lingelbach assurant la direction générale ;

- Vers un changement de la gouvernance d’ici la fin de l’année, pour un conseil d’administration et comité exécutif.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- contrôle de la chaîne de valeur, de la recherche à la commercialisation,

- valorisation des actifs du groupe par partenariats,

- financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée de commercialisation de 3 vaccins commerciaux (Ixiaro contre l’encéphalite japonaise, Ixchiq contre le chikungunya et Dukoral contre le choléra) et par par les droits tirés de la distribution de vaccins pour des tiers,

- sécurisation financière, la trésorerie couvrant les besoins opérationnels jusqu’en 2027,

- innovation riche d’un portefeuille de + 400 brevets avec 2 actifs principaux et 3 programmes précliniques : le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya, et 3 candidats vaccins contre le virus Zika, le virus d’Epstein-Barr et le metapneumovirus de l’homme ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec :

- avec Pfizer pour co-développer et vendre le vaccin contre la maladie de Lyme (308 M$),

- avec les autorités américaines pour Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan contre le chikingunya pour pays à faible revenu ;

- Bilan solide avec 128 M€ de capitaux propres, renforcé par une trésorerie nette de 126 M€ à fin mars.

Défis

- Résultats commerciaux du lancement, sécurisé par financement privé de 100 M€ et par un apport de + 40 M$ de la Cepi et de l’Union européenne, du vaccin Ixchiq, seul vaccin au monde autorisé contre le chikungunya autorisé par le Canada et l’Union européenne ;

- Résultats des essais de phase 3 pour le vaccin contre la maladie de Lyme après le recrutement achevé, en partenariat avec Pfizer qui déposera une demande en 2026 ;

- Recherche de partenariats pour la recherche de vaccin contre le metapneumovirus de l’homme et extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche),

- Après un 1 er trimestre positif (177 M€ de trésorerie et bénéfice net de 59 M€ après produits de cession), objectif 2024 relevé : chiffre d’affaires entre 170 et 180 M€ et dépenses de R&D entre 60 et 75 M€ ;

.- Objectif 2026 de parvenir à la rentabilité nette grâce au doublement des ventes, tirées par Ixchiq et Ixiaro, avant celles du vaccin contre la Lyme attendu sur le marché en 2027.