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Vallourec va fournir des tubes à TotalEnergies en Azerbaïdjan
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 07:44

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Vallourec annonce avoir remporté un contrat majeur auprès de TotalEnergies pour la fourniture de tubes OCTG (Oil Country Tubular Goods) et de solutions line pipe, représentant un volume total de plus de 16 000 tonnes de tubes destinés au développement du champ gazier d'Absheron, en Azerbaïdjan.

Pour la partie OCTG, Vallourec fournira des tubes et des connexions premium VAM, notamment des connexions VAM SLIJ-3, sa dernière génération de connexions premium semi-flush, conçues pour les environnements offshore les plus exigeants. Le contrat comprend également une gamme d'accessoires, ainsi que sa solution sans graisse Cleanwell.

Pour les line pipes, la commande porte sur environ 159 kilomètres de tubes, livrés avec un revêtement anticorrosion pour des applications onshore et offshore. Grâce à sa présence locale, par l'intermédiaire de sa filiale VAM Caspian, Vallourec sera également en mesure d'accompagner TotalEnergies dans l'ensemble des opérations liées à ce projet.

Situé en mer Caspienne, à environ 100 kilomètres au sud-est de Bakou et à près de 500 mètres de profondeur, le gisement d'Absheron sera exploité pour produire jusqu'à 6 milliards de mètres cubes de gaz par an et 47 000 barils de condensats par jour. Ce gaz sera destiné à la fois au marché intérieur azerbaïdjanais et à l'exportation.

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