Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les constructeurs automobiles européens et chinois devraient présenter jusqu'à 60 nouveaux modèles au Salon de l'automobile de Paris, qui ouvre ses portes ce lundi, alors que la concurrence pour attirer l'attention des acheteurs sur le continent ne cesse de s'intensifier.

STELLANTIS STLAM.MI a dévoilé dimanche un concept car très attendu, préfigurant le retour de la 2CV Citroën, une icône dont le groupe a choisi de reprendre de nombreux codes pour se distinguer d'une concurrence toujours plus nombreuse en Europe.

Chez RENAULT RENA.PA , les voitures électriques ont représenté environ 60% des ventes lors du week-end écoulé, a déclaré le directeur général de la marque, Fabrice Cambolive, ce qui constitue un nouveau record pour le groupe dans un contexte de hausse des prix des carburants.

VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a pour sa part annoncé lundi une baisse de 14,3% de ses livraisons mondiales au troisième trimestre, en raison d'un nouveau recul de la demande sur le marché chinois.

La Chine et l'Union européenne (UE) ont mené des "consultations intensives" sur le commerce des véhicules hybrides et électriques, ainsi que sur les efforts visant à concilier les préoccupations économiques et commerciales, a déclaré lundi le ministère chinois du Commerce.

* TOTAL ENERGIES TTEF.PA et KKR ont annoncé lundi la signature d'un accord afin d'ajouter 700 MW à leur coentreprise, créée en 2025 aux États-Unis et qui détient actuellement 1,4 GW de capacités.

* LVMH LVMH.PA doit publier lundi après-clôture son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé lundi avoir remporté un contrat majeur avec TOTALENERGIES TTEF.PA pour le champ gazier d'Absheron en Azerbaïdjan.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé lundi avoir remporté un grand contrat avec HPCL pour moderniser la raffinerie de Mumbai, en Inde.

* NEXANS NEXS.PA - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* OPMOBILITY OPM.PA - Citigroup a abaissé sa recommantion à "neutre" contre "acheter".

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Panmure Liberum a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - La banque italienne tiendra une réunion de son conseil d'administration lundi en fin de journée après qu'INTESA SANPAOLO ISP.MI s'est engagée à améliorer son offre publique d'achat et a obtenu le soutien de certains investisseurs clés, ont déclaré dimanche trois sources proches du dossier.

* INWIT INWT.MI - Les principaux actionnaires d'INWIT sont en train de mettre en place le financement d'une éventuelle opération de retrait de la cote de la plus grande société italienne d'exploitant de pylônes de téléphonie mobile, ont indiqué deux sources proches du dossier.

* HAYS HAYS.L - Le cabinet de recrutement britannique a annoncé lundi des commissions nettes au premier trimestre supérieures aux estimations des analystes, la croissance enregistrée aux États-Unis et en Asie ayant compensé le ralentissement observé en Europe du Nord. La société a également indiqué qu'elle s'attendait à ce que les conditions de marché restent stables à court terme.

* NORDEX NDXG.DE - Le fabricant d'éoliennes a annoncé lundi que ses prises de commandes de projets au troisième trimestre avaient progressé de 30% par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à d'importantes commandes en provenance de Turquie et à la poursuite de la reprise sur le marché américain.

* TELIA TELIA.ST - L'opérateur de télécommunications suédois a annoncé lundi son intention de supprimer environ 900 postes dans l'ensemble de l'entreprise, soit environ 6% de ses effectifs, et de réduire ses coûts d'exploitation annuels de 1 milliard de couronnes (89,19 millions d'euros).

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia)