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Vallourec signe un accord avec Ultra Corpotech PVT Ltd
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 07:37

Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure s'est allié avec Ultra Corpotech PVT Ltd, un fournisseur de premier plan des principales sociétés de services pétroliers, basé en Inde et aux Etats-Unis.

La collaboration entre les deux sociétés vise à renforcer et pérenniser leur coopération afin de mieux répondre aux besoins des clients et partenaires des sociétés de services pétroliers en Inde.

Cette initiative va permettre de mettre en place une chaîne d'approvisionnement performante et rationnalisée et d'offrir un accès optimisé aux produits VAM grâce à une production locale certifiée.

VAM est une marque de connexions filetées haut de gamme développées et brevetées par la société française.

Pétrole et parapétrolier

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