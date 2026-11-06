Vallourec se dote d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable

Vallourec annonce la signature d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises (RCF) de 750 MEUR. D'une maturité de cinq ans et assortie de deux options de prorogation d'un an chacune, elle financera les besoins généraux du fabricant de tubes.

Elle prévoit également une option d'accordéon de 225 MEUR, soumise à l'accord des prêteurs. Conforme au modèle "Investment Grade" de la Loan Market Association (LMA), elle offre des conditions plus favorables et des coûts de financement réduits par rapport aux lignes refinancées.

Cette nouvelle ligne remplace à la fois la ligne de crédit renouvelable existante de 550 MEUR, non tirée et signée en avril 2024, et la ligne de financement adossée à des actifs (ABL) de 350 MUSD, non tirée et signée en novembre 2022.

Marquant une évolution importante de la structure de financement de Vallourec, la nouvelle ligne de crédit réunit un syndicat diversifié de 13 banques internationales, contre 9 pour la ligne de crédit renouvelable existante, et a été largement sursouscrite.