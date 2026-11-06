 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vallourec se dote d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 07:30

Ajouter Boursorama à vos sources

Vallourec annonce la signature d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises (RCF) de 750 MEUR. D'une maturité de cinq ans et assortie de deux options de prorogation d'un an chacune, elle financera les besoins généraux du fabricant de tubes.

Elle prévoit également une option d'accordéon de 225 MEUR, soumise à l'accord des prêteurs. Conforme au modèle "Investment Grade" de la Loan Market Association (LMA), elle offre des conditions plus favorables et des coûts de financement réduits par rapport aux lignes refinancées.

Cette nouvelle ligne remplace à la fois la ligne de crédit renouvelable existante de 550 MEUR, non tirée et signée en avril 2024, et la ligne de financement adossée à des actifs (ABL) de 350 MUSD, non tirée et signée en novembre 2022.

Marquant une évolution importante de la structure de financement de Vallourec, la nouvelle ligne de crédit réunit un syndicat diversifié de 13 banques internationales, contre 9 pour la ligne de crédit renouvelable existante, et a été largement sursouscrite.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
18,810 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Barres d'aluminium (Crédits: Adobe Stock)
    L'édito de Home / Un accord commercial entre les États-Unis et le Canada porterait préjudice aux acheteurs européens d'aluminium
    information fournie par Reuters 06.11.2026 08:01 

    Une réduction des droits de douane américains sur l'aluminium canadien n'est qu'une question de "quand, et non de si", selon Jorge Vazquez, fondateur et directeur général du cabinet de conseil américain Harbor Aluminum, qui s'est exprimé lors du séminaire de la ... Lire la suite

  • air france - Tsuttie Tango (crédit photo : Unsplash / Tango Tsuttie )
    Les changements de recommandations : Air France-KLM, Solvay
    information fournie par Reuters 06.11.2026 07:48 

    * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 18 euros contre 9 euros. * SOLVAY SOLB.BR - Berenberg relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre". (Rédaction de Gdansk)

  • PUBLICIS GROUPE : Les signaux haussiers sont intacts
    PUBLICIS GROUPE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 06.11.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Des passants marchent le long de Wall Street, près de la Bourse de New York
    Wall Street plonge en raison d'inquiétudes sur l'IA
    information fournie par Reuters 06.11.2026 07:41 

    par Noel Randewich et Utkarsh Hathi La Bourse de New ‌York a fini en lourde baisse jeudi, le Nasdaq subissant notamment ses pertes les plus importantes en dix-neuf mois ​et confirmant qu'il était en correction, alors que le secteur des semiconducteurs a dégringolé ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,7 +0,38%
CAC 40
8 205,37 0,00%
Or
4 045,095 -1,07%
SOITEC
91,64 0,00%
2CRSI
16,22 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank