Vallourec remporte un contrat avec Shell au Brésil

Vallourec SA VLLP.PA :

* LE DÉBUT DES OPÉRATIONS DE FORAGE EST PRÉVU POUR AVRIL 2027, AVEC UN PLAN DE FORAGE, QUI COMPREND 10 PUITS, SOIT UNE ESTIMATION DE 12 000 À 15 000 TONNES DE TUBES

* CONTRAT AVEC SHELL AU BRÉSIL

(Rédaction de Gdansk)