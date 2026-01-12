 Aller au contenu principal
Vallourec remporte un contrat avec Shell au Brésil
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 07:50

Vallourec SA VLLP.PA :

* LE DÉBUT DES OPÉRATIONS DE FORAGE EST PRÉVU POUR AVRIL 2027, AVEC UN PLAN DE FORAGE, QUI COMPREND 10 PUITS, SOIT UNE ESTIMATION DE 12 000 À 15 000 TONNES DE TUBES

* CONTRAT AVEC SHELL AU BRÉSIL

(Rédaction de Gdansk)

