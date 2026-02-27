Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,60% pour le Dow Jones .DJI , de 0,34% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O - L'action du groupe américain grimpe de plus de 9% en avant-Bourse alors qu'il a annoncé jeudi qu'il ne relèverait pas son offre sur WARNER BROS DISCOVERY (WBD) WBD.O après la proposition révisée déposée par PARAMOUNT SKYDANCE

PSKY.O , une annonce qui met fin au feuilleton du rachat du prestigieux studio de cinéma américain et de sa plateforme de streaming.

L'action Paramount avance d'environ 8% et celle de WBD cède 2,47%.

* DELL DELL.N a déclaré s'attendre à un doublement du chiffre d'affaires de son activité de serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle (IA) au cours de l'exercice 2027 et a promis de redistribuer davantage de liquidités à ses actionnaires.

L'action prend plus de 12% en avant-Bourse.

* BLOCK XYZ.N - Le groupe de paiement mobile et électronique a annoncé la suppression de plus de 4.000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'IA dans l'ensemble de ses activités.

L'action grimpe de 23% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'IA - La start-up Anthropic a déclaré jeudi qu'elle ne donnerait pas suite à la demande du Pentagone visant à supprimer les mesures de sécurité de ses systèmes d'IA qui empêcheraient sa technologie d'être utilisée pour mener des opérations de surveillance aux États-Unis et développer d'armes autonomes.

* META PLATFORMS META.O a signé un contrat de plusieurs millions de dollars pour louer des puces d'IA à Google, propriété d'ALPHABET GOOGL.O , afin de développer de nouveaux modèles d'IA, a rapporté jeudi The Information, citant une source impliquée dans les négociations.

* COREWEAVE CRWV.O a déclaré jeudi qu'il prévoyait de doubler ses dépenses d'investissement cette année, car il investit massivement dans l'extension de sa plateforme d'IA dans le cloud afin de répondre aux besoins considérables de ses clients en matière de puissance de calcul.

* ZSCALER ZS.O a publié jeudi une perte nette plus importante au deuxième trimestre, invoquant des dépenses plus élevées en matière de ventes, de marketing et de recherche et développement dans un marché concurrentiel.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)