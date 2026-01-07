VALLOUREC LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE 200MILLIONS D’EUROS ET VISE UN RETOUR TOTAL AUX ACTIONNAIRES D’AU MOINS 500MILLIONS D’EUROS D’ICI AOUT 2026

VALLOUREC LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE 200 MILLIONS D’EUROS ET VISE UN RETOUR TOTAL AUX ACTIONNAIRES D’AU MOINS 500 MILLIONS D’EUROS D’ICI AOÛT 2026

Meudon (France), le 7 janvier 2026 – Vallourec annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions via l’exécution d’un mandat confié à un prestataire de services d’investissement. Le rachat des actions se déroulera jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard pour un montant total de 200 millions d’euros.

Les actions acquises seront allouées à la couverture d’une partie des bons de souscription d’actions (« BSA ») émis par Vallourec (code ISIN : FR00140030K7) afin de réduire la dilution liée à leur exercice prévu avant fin juin 2026. Dans une moindre mesure, ces actions pourraient également couvrir les plans de rémunération à long terme des employés.

Ce programme de rachat sera mis en œuvre conformément à la décision approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution), telle que décrite à la section 5.2.4.2 du Document d’Enregistrement Universel 2024.

Par ailleurs, Vallourec prévoit de restituer le produit d’environ 300 millions d’euros attendu de l’exercice des BSA, ainsi que le montant excédentaire des 80 à 100% de la génération de trésorerie 2025 non utilisés pour des rachats d’actions, sous la forme d’un dividende intérimaire exceptionnel versé au 3ᵉ trimestre 2026. Le retour total aux actionnaires est ainsi attendu à au moins 500 millions d’euros en 2026.

Le dividende intérimaire exceptionnel est soumis aux conditions habituelles et suppose l’exercice des BSA 1 . Compte tenu de ce dividende intérimaire exceptionnel attendu au 3ᵉ trimestre 2026, il n’est pas envisagé de proposer un dividende annuel au titre de l’exercice 2025 lors de l’assemblée générale des actionnaires en 2026.

Vallourec confirme que ces retours aux actionnaires sont conformes à sa politique d’allocation du capital, fondée sur un ratio d’endettement net / RBE de ±0,5 et une liquidité supérieure à 1 milliard d’euros.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans l’ambition exprimée lors de notre Capital Market Day en septembre 2023 de faire de Vallourec l’une des entreprises les plus attractives pour ses actionnaires parmi nos pairs. Elle est également en parfaite cohérence avec notre stratégie financière visant à améliorer en continu la rentabilité du capital. La combinaison du programme de rachat d’actions et du dividende intérimaire exceptionnel attendu reflète notre conviction quant au potentiel de valorisation du titre Vallourec et répond aux diverses attentes de nos actionnaires. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com



Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr





1 Cela implique que les BSA soient dans la monnaie (c’est-à-dire que le cours de l’action dépasse 9,21 €, sur la base d’un prix d’exercice de 10,11 € par BSA, ajusté par la parité d’exercice - chaque BSA donnant droit à 1,098 action Vallourec).

Pièce jointe