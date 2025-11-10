 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 060,00
+1,28%
Indices
Chiffres-clés

Vallourec investit $48 mlns dans une ligne de filetage aux USA
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 07:09

Vallourec VLLP.PA a annoncé lundi un investissement de 48 millions de dollars (41,16 millions d'euros) aux États-Unis, pour la construction d’une nouvelle ligne de filetage premium à Youngstown, dans l’Ohio.

Les travaux de construction, qui ont débuté en juillet dernier, devraient s’achever au début de l’année 2027, selon un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
16,610 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    La sortie de prison de Nicolas Sarkozy entre les mains de la justice
    information fournie par AFP 10.11.2025 08:19 

    Après vingt jours en prison, la sortie? La cour d'appel de Paris examine lundi matin la demande de mise en liberté de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, incarcéré après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Déposée ... Lire la suite

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire
    information fournie par Reuters 10.11.2025 08:14 

    (Actualisé tout du long avec détails, citation) Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que ... Lire la suite

  • ERAMET : La tendance baissière peut reprendre
    ERAMET : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank