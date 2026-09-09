Vallourec et Aramco annoncent un accord sur la fourniture de tubes OCTG

Vallourec SA VLLP.PA :
* VALLOUREC ET ARAMCO ANNONCENT LA SIGNATURE D’UN ACCORD SUR LA FOURNITURE DE TUBES OCTG
* ACCORD SIGNÉ DANS LE CADRE DU FORUM D’AFFAIRES FRANCO-SAOUDIEN QUI S’EST TENU RÉCEMMENT À PARIS.
* VALLOUREC CONTINUE D’INVESTIR EN ARABIE-SAOUDITE NOTAMMENT À TRAVERS DES PROJETS DE RESEARCH AND DEVELOPMENT OU POUR ÉTENDRE SES CAPACITÉS DE PRODUCTIONS
Texte original tinyurl.com/39h86kss
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(Rédaction de Gdansk)
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