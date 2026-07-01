Vallourec : enfonce les 20,40E, surveiller les 19,9E

Vallourec enfonce le plancher des 20,40E (testé les 26, 29 et 30 juin), comble le "gap" des 20,25E du 24 mars et menace le palier des 19,87E qui coïncide avec l'ex-zénith du 26 février.

Le prochain support se dessinerait ensuite vers 18,7/18,8E... l'ex-zénith de mi-février 2025.