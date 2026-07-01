Vallourec : enfonce les 20,40E, surveiller les 19,9E

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Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,54% pour le Nasdaq .IXIC : * NIKE
information fournie par Boursorama avec AFP•01.07.2026•11:28•
L'activité manufacturière "a renoué avec la croissance" en juin, l'indice qui la synthétise repassant au-dessus du seuil de 50 qui distingue repli et croissance du secteur, selon l'indice PMI publié mercredi par S&P Global. L'indice, élaboré à partir de données ...
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Quatre autres suspects ont été interpellés mardi dans l'enquête sur le meurtre à Marseille de Mehdi Kessaci, dont le frère Amine est une figure de la lutte contre le narcotrafic, ont indiqué mercredi une source policière et une autre source proche du dossier, confirmant ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•01.07.2026•11:00•
Davantage de temps auprès de son bébé, en étant indemnisé: à partir de mercredi, les jeunes parents peuvent profiter d'un nouveau congé de naissance. Le point sur ce dispositif, présenté par le gouvernement comme une mesure de soutien à la natalité, en déclin en ...
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