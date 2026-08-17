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Incendies en Europe : les derniers développements
information fournie par AFP 17/08/2026 à 00:31
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Un camion de pompiers positionné devant le monastère San Juan de la Pena, menacé par le feu en Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, le 16 août 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Un camion de pompiers positionné devant le monastère San Juan de la Pena, menacé par le feu en Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, le 16 août 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Voici les derniers développements dimanche sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols souffrent d'une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles qui s'enchaînent depuis la fin du printemps.

Portugal: des centaines de pompiers déployés

Des centaines de pompiers sont mobilisés dans le nord du Portugal où différents foyers ont éclaté ce week-end, notamment à proximité de la frontière espagnole.

Les principaux secteurs touchés sont ceux de Torre de Moncorvo, Boticas et Chaves, ainsi que de Dine, où cinq pompiers ont été blessés samedi.

Incendie en Belgique : une ville allemande frontalière partiellement évacuée

La petite ville allemande de Monschau, frontalière de la Belgique, a ordonné dimanche soir l'évacuation immédiate d'un quartier en raison du vaste incendie qui ravage une forêt belge et se rapproche de l'Allemagne.

Dans un communiqué publié vers 20H30 GMT, la mairie de cette ville de 12.000 habitants indique avoir décidé d'évacuer deux rues "compte tenu de la propagation actuelle du feu et des fumées" ainsi que des prévisions météorologiques.

Des notifications d'alerte ont été envoyées aux habitants, pour qui un centre d'accueil temporaire a été mis en place dans une école.

Espagne : mort d'un soldat

Un soldat espagnol est mort dimanche alors qu'il participait à la mobilisation pour éteindre un important incendie de forêt en Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, lorsque son camion a versé dans un ravin. Quatre autres occupants du camion ont été blessés.

La région a déployé dimanche un dispositif anti-incendie record, où les pompiers locaux ont été renforcés par l'arrivée de 100 pompiers français et un important soutien aérien.

Grèce : incendie sous contrôle sur une île de la mer Egée

Un incendie sur l'île grecque de Skyros, en mer Egée, était en voie d'être maîtrisé dimanche après-midi par les pompiers, avec un ballet d'hélicoptères bombardiers d'eau, a constaté l'AFP.

L'incendie s'est déclaré samedi à la mi-journée sur les hauteurs verdoyantes de la zone d'Atsitsa, au coeur d'une pinède, et a pris une grande ampleur dans toute cette partie nord-ouest de l'île à la faveur de vents violents.

La Belgique mobilisée face à un incendie historique

Pompiers, agriculteurs, hélicoptères : la Belgique se mobilise dimanche contre l'un des pires feux de son histoire, qui a ravagé près de 3.000 hectares dans une réserve boisée, difficile d'accès.

Les pompiers travaillent d'arrache-pied depuis vendredi pour tenter de contenir ce brasier dans les Fagnes, une grande forêt de l'est du pays, prisée des randonneurs et à la merci des flammes.

Des habitants dans des villages proches de l'incendie ont été évacués.

France : amorce de retour à la normale dans les Landes

Un feu "moins intense" mais "pas encore fixé", selon les autorités : la lutte entamée depuis quatre jours contre le vaste feu de forêt dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, porte ses fruits, avec une première vague d'habitants évacués autorisés à rentrer chez eux dimanche soir.

Depuis jeudi, l'incendie a ravagé 1.700 hectares de pinèdes, provoquant l'évacuation de 650 habitants, sans dégâts matériels, au cœur de l'immense massif des Landes de Gascogne.

Incendies sur l'île de Salamine, près d'Athènes : deux morts, des centaines de personnes évacuées

Deux personnes ont été retrouvées mortes sur l'île de Salamine, près d'Athènes, où deux incendies se sont déclarés quasi-simultanément dimanche, provoquant l'évacuation de centaines de personnes, a-t-on appris auprès des pompiers.

"Deux corps ont été découverts" près de la plage de Peristeria, dans le sud de l'île, a indiqué un membre des services de secours joint par l'AFP. L'île de Salamine est une destination privilégiée des Athéniens pendant les vacances et les week-ends.

En Andalousie, des habitants évacués autorisés à rentrer chez eux

En Andalousie, dans le sud de l'Espagne, les autorités ont autorisé des centaines de personnes évacuées à regagner leur domicile après qu'un incendie de forêt, qui a fait rage pendant 10 jours et ravagé plus de 25.000 hectares, a été déclaré maîtrisé dimanche.

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