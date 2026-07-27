Vallourec cale sous l'obstacle des 22,5 EUR (le MM50 et MM100 sont regroupées à ce niveau).

Le cours n'a d'ailleurs pas été au-delà de 22,3 EUR, soit tout juste 10% repris sur le plancher du 1er juillet, alors le pétrole dans l'intervalle avait repris jusqu'à 40% (avant d'en reperdre 10% depuis ce jeudi 23/07).

Pour mémoire, Vallourec a laissé ouvert un "gap" au-dessus de 20,73 EUR le 17 juillet dernier... et pourrait bien venir le refermer.