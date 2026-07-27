Incendies en Gironde : les entreprises fortement impactées dans un département déjà fragilisé

Un pompier face aux flammes lors d'un incendie de forêt à Saint-Jean-d'Illac, près de Bordeaux, le 26 juillet 2026. ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Plus de 13.000 entreprises ont été évacuées, selon le gouvernement. La Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) départementale alerte sur un impact durable pour une économie locale sous tension.

"Je suis inquiet, parce que c'est difficile de voir ce que l'on voit sur le terrain. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vécu ça", a déclaré à l' AFP Patrick Seguin, qui s'est rendu ce lundi matin dans la commune particulièrement touchée du Porge. Dans ce secteur, "c'est fou, tout est rasé, tout est brûlé", a-t-il témoigné.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a indiqué ce jour, à l'issue d'une réunion avec les acteurs économiques locaux, que "plus de 13.000 entreprises" avaient été évacuées en Gironde et ne "pouvaient pas, évidemment, mener leur activité normale", dont 7.000 entreprises artisanales et 6.300 entreprises commerciales.

Un dispositif d'activité partielle a été annoncé pour aider les entreprises concernées.

Patrick Seguin a évalué, lui, à "environ 14.500" le nombre d'entreprises touchées, soit "à peu près 130.000 personnes qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui" .

Un nouveau coup dur après une année difficile

La CCI a mis en place une cellule de crise, avec un numéro unique, le 3006, "qui est le point de relais pour toutes les entreprises", a-t-il souligné. "On a appris" lors de la réunion avec le ministère "qu'il y aurait une enveloppe spécifique qui allait être décidée par l'Etat pour accompagner l'ensemble de l'économie qui ne va déjà pas très fort", a-t-il ajouté.

" On était dans une économie qui souffrait déjà, avec une augmentation assez sensible des dépôts de bilan cette année par rapport à l'année dernière ", avec des entreprises déjà "pénalisées" par la crise énergétique liée à la guerre au Moyen-Orient, a-t-il expliqué.

" Là c'est un coup de massue sur une grande partie du département, qui est essentiellement touristique ", a-t-il poursuivi. "Les entreprises qui ont été détruites ne sont heureusement pas nombreuses", mais "il y a plusieurs artisans ou PME dont les bâtiments ont brûlé", a-t-il détaillé. "Ces entreprises-là ont tout perdu",affirme Patrick Seguin.

"Le secteur du tourisme" est actuellement "affecté de façon très brutale, mais toutes les activités vont être impactées" , a-t-il estimé.

Même si "le tourisme est totalement arrêté", "on peut très bien visiter Saint-Emilion par exemple" ou "faire de l'oenotourisme dans les vignobles", a nuancé le président de la CCI. "Mais vu ce que les touristes français et étrangers voient en suivant les médias, ça ne donne pas envie de venir."