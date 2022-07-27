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Vallourec affiche une perte nette part du groupe de 415 millions d'euros au T2
information fournie par Reuters27/07/2022 à 07:37

27 juillet (Reuters) - Vallourec SA VLLP.PA :

* CHIFFRE D’AFFAIRES DE EUR 1,14 MD AU T2 CONTRE EUR 842 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION DE EUR 160 MLNS AU T2 CONTRE EUR 148 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE NETTE, PART DU GROUPE EUR 415 MLNS AU T2 CONTRE PROFIT DE EUR 51 MLNS IL Y A UN AN

* AU 30 JUIN, LA DETTE NETTE S’ÉLÈVE À EUR 1,39 MD CONTRE EUR 720 MLNS IL Y A UN AN

* AU T2 2022, LE FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ S’EST AMÉLIORÉ À 41 MILLIONS D’EUROS, CONTRE - 15 MILLIONS D’EUROS AU T2 2021

* FONDATION DU NEW VALLOUREC: LE TRANSFERT NÉCESSITERA ENVIRON 120 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS DANS NOS USINES BRÉSILIENNES POUR PERMETTRE LA REPRISE DES VOLUMES DE TUBES HAUT DE GAMME DE L’EUROPE D'ICI FIN 2023

* FONDATION DU NEW VALLOUREC: CES INITIATIVES PERMETTRONT DE DÉGAGER 230 MILLIONS D'EUROS DE RBE ADDITIONNEL RÉCURRENT, AVEC UN IMPACT POSITIF EN TRÉSORERIE 250 MILLIONS D'EUROS, LA MISE EN ŒUVRE SERA FINALISÉE AU T1 2024.

* RBE 2022 ATTENDU ENTRE 650 ET 750 MILLIONS D'EUROS, SIGNIFICATIVEMENT SUPÉRIEUR À 2021

* PERSPECTIVES POUR LA MINE DE PAU BRANCO: POUR L'ANNÉE 2022, VALLOUREC TABLE DÉSORMAIS SUR UNE PRODUCTION ANNUELLE DE 2,6 MILLIONS DE TONNES, HYPOTHÈSE RETENUE DANS SES PERSPECTIVES DE RBE

* LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DU S2 2022 DEVRAIT ÊTRE POSITIF

* LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DEVRAIENT ÊTRE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURES À 200 MILLIONS D'EUROS EN 2022

Texte original sur Eikon [ID: nGNEbwjjmv] Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Gdansk Newsroom)

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