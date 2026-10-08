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Google Cloud lance un agent Gemini pour automatiser les tâches professionnelles
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 18:22

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Google Cloud a dévoilé un nouvel agent d'intelligence artificielle Gemini destiné aux entreprises, capable de répondre à des questions, de produire des contenus, d'écrire du code et d'exécuter des tâches de manière autonome. Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence accrue avec OpenAI, qui a lancé ses agents dots en septembre, et Meta, qui a récemment présenté son assistant Muse.

Le nouvel agent peut organiser les étapes d'un projet, utiliser différents outils et accéder aux systèmes informatiques des entreprises pour produire des résultats directement exploitables. Il fonctionne avec Google Workspace, notamment Gmail, Docs, Sheets et Calendar, mais aussi avec Microsoft 365 et Slack. Pour chaque tâche, il sélectionne le modèle d'IA le plus adapté parmi Gemini de Google et Claude d'Anthropic, avec la possibilité d'intégrer d'autres modèles à l'avenir.

Google propose également la création d'"agents collègues", dotés de leur propre adresse électronique et dont l'accès aux données est limité aux autorisations accordées. Des versions spécialisées dans les services financiers et les métiers juridiques sont déjà en phase de test, avant une extension prévue aux administrations, à la santé et au commerce de détail. Google Cloud entend ainsi renforcer sa position dans l'IA professionnelle en automatisant des processus complets plutôt que de simples échanges conversationnels.

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