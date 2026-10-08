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Exosens se positionne sur le déploiement des réacteurs nucléaires modulaires aux USA
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 18:07

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Le spécialiste des technologies de détection anticipe des commandes de présérie à court terme, après avoir participé à 2 démonstrations réussies dans le cadre d'un programme nucléaire américain.

Exosens annonce avoir contribué à deux démonstrations réussies d'atteinte de la criticité de réacteurs nucléaires de nouvelle génération, menées par Antares Nuclear et Valar Atomics dans le cadre du programme pilote du Département américain de l'Energie (DOE).

Le groupe a fourni des détecteurs de neutrons à haute performance permettant de surveiller la puissance des réacteurs et leur approche de la criticité lors des phases de démarrage et d'essais.

Sur les 11 projets sélectionnés par le DOE en août 2025, 4 ont atteint la criticité avant le 4 juillet 2026, dépassant l'objectif initial de 3 projets.

Ces avancées devraient générer des commandes de présérie à court terme et soutenir durablement la demande en solutions d'instrumentation nucléaire du groupe sur le marché américain.

Déjà présent dans 7 projets liés aux petits réacteurs modulaires (SMR) aux Etats-Unis et en Europe, Exosens entend bénéficier de l'accélération du déploiement de ces technologies, notamment dans un contexte de besoins énergétiques croissants des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Le titre a conclu la journée sur un repli de 1,9%, juste sous les 55 euros. Le titre affiche toutefois une hausse de 13,4% depuis le début de l'année.

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