Valeurs US : Snowflake, Ultragenyx Pharmaceutical, Broadcom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables jeudi, les hausses des cours du pétrole et la perspective d'une escalade du conflit au Moyen-Orient tenant les investisseurs en haleine. .N

** Snowflake Inc SNOW.N :

BUZZ - Le titre bondit de 24% grâce à des prévisions de chiffre d'affaires en hausse nL6N44V0MK

** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un essai clinique sur un médicament contre une maladie rare nL4N44V0MW

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Recul après des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations nL4N44V0MG

** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N :

BUZZ - Le titre recule après avoir signalé que des pénuries affectaient la demande de serveurs IA nL6N44V0MD

** Duluth Holdings Inc DLTH.O :

BUZZ - En hausse grâce au remboursement des droits de douane qui stimule les bénéfices du deuxième trimestre nL6N44V0T9

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar américain et des rendements obligataires, dans l'attente du rapport sur l'emploi nL4N44V0SV

** Campbell's Co CPB.O :

BUZZ - En baisse après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux estimations

nL6N44V0UV

** Polestar Automotive Holding UK PLC PSNY.O :

BUZZ - En baisse après que le constructeur de véhicules électriques a revu à la baisse ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année nL4N44V0SH