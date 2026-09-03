Valeurs US : Snowflake, Ultragenyx Pharmaceutical, Broadcom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables jeudi, les hausses des cours du pétrole et la perspective d'une escalade du conflit au Moyen-Orient tenant les investisseurs en haleine. .N
** Snowflake Inc SNOW.N :
BUZZ - Le titre bondit de 24% grâce à des prévisions de chiffre d'affaires en hausse nL6N44V0MK
** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :
BUZZ - Chute après l'échec d'un essai clinique sur un médicament contre une maladie rare nL4N44V0MW
** Broadcom Inc AVGO.O :
BUZZ - Recul après des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations nL4N44V0MG
** Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N :
BUZZ - Le titre recule après avoir signalé que des pénuries affectaient la demande de serveurs IA nL6N44V0MD
** Duluth Holdings Inc DLTH.O :
BUZZ - En hausse grâce au remboursement des droits de douane qui stimule les bénéfices du deuxième trimestre nL6N44V0T9
** Newmont Corp NEM.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar américain et des rendements obligataires, dans l'attente du rapport sur l'emploi nL4N44V0SV
** Campbell's Co CPB.O :
BUZZ - En baisse après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux estimations
nL6N44V0UV
** Polestar Automotive Holding UK PLC PSNY.O :
BUZZ - En baisse après que le constructeur de véhicules électriques a revu à la baisse ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année nL4N44V0SH
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