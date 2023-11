Valeurs moyennes : le High Five de Portzamparc repart sur de nouvelles bases en novembre

valneva fait son entrée dans le High Five de novembre. (crédit photo : Groupe Valneva / )

Pour ce mois de la Toussaint, le bureau d'analyses propose une sélection de midcaps presque entièrement rénovée.

Sur la période écoulée, le High Five, cette sélection de 5 valeurs moyennes gérée par Portzamparc, a affiché une performance solide avec un gain de 5,4%. Même si celle-ci a surpassé l'indice de référence, le CAC Mid & Small qui a reculé de 1,9% au cours de la même période, l'équipe de gestion envisage des ajustements dans le portefeuille.

La performance du High Five est en grande partie attribuable à Hexaom, dont le titre a connu une impressionnante hausse de 26,7%, bénéficiant d'une revalorisation et de la détente sur les taux d'intérêt. En parallèle, GL Events a affiché une solide progression de 6,1% grâce à un troisième trimestre encourageant, puis Vetoquinol a enregistré une hausse de 4,1% grâce à une croissance organique durant la même période.

Cependant, Infotel a subi une baisse de 10,2 %, affectant la performance globale du High Five. La persistance de la décroissance au troisième trimestre est la cause de cette contre-performance.

Hexaom, GL Events, HRS et Infotel sortent du High Five alors que Entech, Trigano, Wavestone et Valneva font leur entrée (ou leur retour). Vetoquinol reste de nouveau, dans la sélection

Entech : acheter avec un objectif de cours de 10,80 euros

L'analyste Nicolas Royot s'attend à une forte croissance pour l'entreprise spécialisée dans la conversion et le stockage d'énergie ainsi que dans la réalisation de centrales photovoltaïques. Le groupe présente un carnet de commandes solide de 32 millions d'euros à fin mars 2023 et les prévisions indiquent une hausse de 56% des ventes au premier semestre, atteignant 20 millions d'euros, et une croissance annuelle de plus de 60%, à 55,6 millions d'euros. De plus, l'entreprise a augmenté son effectif en embauchant de nouveaux employés et a consolidé son bilan en disposant de fonds propres de 29 millions d'euros et d'une trésorerie nette de 5 millions d'euros. Enfin, d'autres éléments positifs viennent s'ajouter, notamment l'augmentation de la taille moyenne des contrats et la satisfaction de clients prestigieux.

Prochain événement : chiffre d'affaires du premier semestre le 28 novembre.

Trigano : acheter avec un objectif de cours de 156 euros

Le spécialiste français du matériel de camping affiche une nette amélioration de ses taux de production en fin de saison, avec une hausse d'environ 15% au quatrième trimestre. Le groupe prévoit un EBIT de 400 millions d'euros, indiquant ainsi une nouvelle amélioration de la marge pour le second semestre. De plus, la croissance du volume en 2023/24 est soutenue par une demande dynamique confirmée lors des premiers salons, avec une augmentation de 8% de la fréquentation à Düsseldorf et la participation de 40 à 50% de nouveaux acteurs.

Selon Arnaud Despre, la valorisation de l'entreprise demeure modérée, ce qui offre un rapport risque/opportunité de plus-value attrayant. Puis il estime qu'il y a peu de risques concernant la publication des résultats annuels fin novembre.

Prochain événement : résultats annuels le 28 novembre.

Valneva : acheter avec un objectif de cours de 9,50 euros

L'analyste Mohamed Kaabouni fait entrer la biotech franco-autrichienne dans la sélection du High Five. Son choix est motivé par la performance du groupe, marquée par une croissance soutenue des ventes de vaccins pour voyageurs au cours du premier semestre, notamment grâce à IXIARO et DUKORAL. Les projections pour l'année 2023 tablent sur un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, tandis que les perspectives pour VLA1553, en cas de succès contre le chikungunya, semblent très prometteuses. Une opportunité qui renforce l'attrait de l'analyste pour Valneva, car le chikungunya est un marché vierge, estimé à 500 millions d'euros.

Prochain événement : résultats du troisième trimestre le 9 novembre.

Vetoquinol : acheter avec un objectif de cours de 101,80 euros

Vetoquinol, le laboratoire pharmaceutique vétérinaire, conserve sa place au sein de la sélection. Le mois précédent, Portzamparc avait mentionné une baisse des volumes au cours du premier semestre, cependant la situation évolue positivement au troisième trimestre et Gaétan Calabro le souligne avec enthousiasme "Enfin le rebond !". Cette reprise est étayée par une solide croissance organique du chiffre d'affaires, qui enregistre une hausse de +5,1%. Cette tendance devrait se poursuivre selon l'analyste, avec une légère progression du chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 17 janvier.

Wavestone : acheter avec un objectif de cours de 58,60 euros

Pour clore son «High Five», Portzamparc recommande le titre du cabinet de conseil Wavestone, qui reste 21% en dessous du niveau atteint après le rapprochement avec Q_PERIOR. Les risques macro sont bien intégrés par le marché, mais également anticipés par le cabinet… Les effectifs ont diminué sur le S1 et le paiement en grande partie en titres de Q_PERIOR, écarte les inquiétudes liées à l'endettement. Cette stratégie pourrait même permettre à l'entreprise de redevenir cash net dès l'année prochaine, selon l'analyste Maxence Djhoury.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 4 décembre.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.